ФАС РФ согласовала цены на второй отечественный дженерик «Церебропепт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации согласовала цены на второй отечественный дженерик «Церебропепт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Они снижены относительно зарегистрированных цен на референтный лекарственный препарат иностранного производства „Церебролизин” более чем на 18%. Кроме того, по закону после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае „Церебрин”, должны быть снижены более чем на 10%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю», – говорится в сообщении.

Указанные лекарственные препараты используются для лечения неврологических заболеваний, в том числе деменции, болезни Альцгеймера и т. д.

«Снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения России. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», – подчеркнули в ФАС России.

ФАС ранее согласовала цены на отечественные дженерики от коронавируса.

gxpnews