Ошибки в британской лаборатории по тестированию на COVID-19 могли привести к гибели 20 человек

Государственное агентство Англии, отвечающее за реагирование на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, заявило, что ошибки в лаборатории тестирования привели к ложной регистрации десятков тысяч положительных случаев COVID-19 как отрицательных и, возможно, привели к смерти около 20 человек. Об этом сообщает Reuters.

«В Великобритании один из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире: с начала пандемии в 2020 году погибло более 177 тысяч человек. Многие эксперты заявляют, что программа отслеживания контактов не соответствовала „лучшей в мире” системе, которую обещало правительство», – пишет издание.

Расследование, проведенное Агентством по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), показало, что лаборатория Immensa в центральной Англии неправильно указала около 39 тысяч тестов как отрицательные, хотя они должны были быть положительными, в период со 2 сентября по 12 октября прошлого года.

Причиной ошибок стала неправильная установка пороговых уровней для сообщения о положительных и отрицательных результатах ПЦР-проб на COVID-19, говорится в отчете UKHSA по завершении расследования.

В результате многие люди продолжили бы свою повседневную жизнь, а не самоизолировались, даже если бы у них был коронавирус.

UKHSA заявило, что ошибки могли привести к 55 тысячам дополнительных случаев заражения в районах, где были зарегистрированы ложноотрицательные результаты.

Immensa Health Clinic, частная компания, управляющая лабораторией, была основана в мае 2020 года и получила контракты на сумму 170 млн фунтов стерлингов ($203,63 млн) на обработку результатов ПЦР-тестов.

В ходе испытаний препарата против болезни Альцгеймера Biogen и Eisai умер человек, сообщалось ранее.

gxpnews