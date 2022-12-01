«Ростех» получит 271 млн рублей на разработку медоборудования

Субсидии получены на НИОКР Минпромторга по созданию новой гражданской продукции в контуре госпрограммы научно-технологического развития России.

УПЗ займется разработкой наркозно-дыхательных аппаратов с интеллектуальной программой регулирования потока и концентрации анестетика, анализа глубины анестезии, электрокардиограммы и гемодинамики. Кроме того, в них будет допустимо использование ксенона, который оказывает меньший токсический эффект на пациентов. В компании рассчитывают поставлять аппараты в медучреждения МЧС и Минобороны России, а также ФМБА. Срок реализации проекта намечен на 2027 год, объем полученной субсидии оценивается в сумму около 200 млн рублей.

Опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» направит субсидию на организацию производства HIFU-аппаратов для неинвазивной диагностики и терапии онкологических заболеваний. HIFU-комплекс предназначен для лечения новообразований молочной и щитовидной желез с помощью высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. В дальнейшем планируется разработка сменных ультразвуковых преобразователей для терапии «труднодоступных» органов и тканей – малого таза, печени, предстательной железы, головного мозга. Предполагается, что в проекте будет использоваться только российская компонентная база. Горизонт производства и продаж устройств – 2024–2027 годы, объем финансирования – 71 млн рублей.

Впервые о разработке отечественного HIFU-комплекса, получившего название «Стрела», стало известно в сентябре 2016 года. Комплекс проектировался специалистами «Росэлектроники» (входит в ГК «Ростех»). Они рассчитывали, что отечественная версия будет в полтора раза дешевле своего ближайшего конкурента – комплекса Echopulse французской компании Theraclion. Начало клинических испытаний было запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Разработкой комплекса занимался холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», а партнерами выступали Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого и Новосибирский приборостроительный завод.

Субсидии на разработку медоборудования предприятия «Ростеха» получали и ранее. Так, в октябре 2021 года УПЗ получил 630 млн рублей из федерального бюджета на разработку новой линейки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Мобивент». Субсидия на разработку продукции была выделена по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Проектом предусмотрена модернизация универсального аппарата ИВЛ «Авента-У», а также проведение R&D линейки из пяти новых моделей и дополнительного оборудования – телематического модуля, центральной мониторинговой станции и блока для высокочастотной осцилляторной вентиляции. Предполагается, что они обеспечат возможность проведения удаленного мониторинга параметров и автоматического сбора информации с аппаратов ИВЛ в медицинские информационные системы. Интеграция оборудования будет возможна как с медизделиями, выпущенными УПЗ, так и сторонних производителей.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году выручка АО «УПЗ» составила 18,5 млрд рублей, чистая прибыль – 2,7 млрд рублей. Более актуальные финансовые данные не раскрываются. В ноябре 2022 года стало известно, что УПЗ приостановил локализацию ультразвуковых сканеров итальянской Esaote S.p.A., сосредоточившись на разработке новой линейки аппаратов искусственной вентиляции легких «Мобивент».

Фото: rostec.ru

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