Бывшему главному наркологу Минздрава Евгению Брюну продлили домашний арест

Всего сторона обвинения отследила более 60 закупок (стоимость одного аппарата составила 6–8 млн рублей), ущерб бюджету от действий фигурантов оценили в более чем 400 млн рублей.

Евгений Брюн и его заместитель по Ассоциации наркологов Владимир Якушев попали в поле зрения регуляторов зимой 2020 года. Тогда с требованием провести контрольные мероприятия на предмет связи специалистов с поставщиком реагентов – компанией «Медиатрейд» – в ФАС обратился депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Проверки проходили на фоне ажиотажного спроса на тестирование – в ноябре 2019 года Минздрав утвердил новый порядок медосмотра для водителей, по которому для получения водительского удостоверения нужно было в обязательном порядке сдавать мочу для прохождения теста на употребление наркотических веществ и маркера CDT на определение регулярной алкогольной нагрузки. Однако затем вступление правил в силу отменили из-за высоких затрат на реализацию инициативы.

Выяснилось, что компанией «Медиатрейд» до сентября 2016 года владел вице-президент Ассоциации наркологов Владимир Якушев, причем дистрибьютор неоднократно выступал единственным участником и победителем закупок на поставку оборудования и реагентов для определения наркотических веществ в моче.

В августе 2022 года Комиссия ФАС России признала компанию «Медиатрейд» и еще 10 поставщиков виновными в картельном сговоре на 30 торгах в 2017–2019 годах на общую сумму 125,7 млн рублей при поставке медоборудования и реагентов для проведения тестирования на обнаружение следов алкоголя и наркотиков. Среди них оказались компании-поставщики ООО «Битест», ООО «МедиаТрейд», ООО «Импульсмед», ООО «Медгород», ООО «Империя», ООО «Оллтест», ООО «Глобал Парк», ООО «Маджести», ООО «Трастмед», ООО «Нарколаб» и ООО «Фармпост». Материалы дела были переданы в правоохранительные органы.

Евгений Брюн и Владимир Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Вечером того же дня в Минздраве сообщили, что Брюн освобожден от обязанностей главного внештатного психиатра-нарколога в связи с ликвидацией самой должности. Второй фигурант дела Владимир Якушев 20 августа признал вину и был отправлен под домашний арест.