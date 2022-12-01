Законопроект об эксперименте с единой системой медотходов в Подмосковье отклонен

Законопроект об эксперименте по централизованному обращению с медицинскими и биологическими отходами еще в августе 2020 года внес в Госдуму в то время сенатор от Московской области, а сейчас губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Эксперимент должен был проводиться с 2021 по 2035 годы. Система обращения с этими типами отходов должна была управляться оператором, с которым регион заключит соглашение. Эта роль отводилась ООО «Дмитровский МПК» – структуре «РТ-Инвест». «РТ-Инвест» – крупнейший регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Подмосковье. Компания предполагала инвестировать в создание централизованной системы обращения с медотходами более 5 млрд рублей.

В сентябре правовое управление Госдумы вернуло законопроект в комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Причина в том, что законопроект устанавливает новый вид лицензируемой деятельности – «деятельность по сбору, обеззараживанию, транспортировке, обезвреживанию и утилизации медицинских и биологических отходов» в экспериментальном режиме. Между тем любое лицензирование предусматривает уплату госпошлины, а это уже федеральное законодательство, поэтому на законопроект требуется заключение Правительства РФ, говорилось в отзыве.

С 2008 года медотходы исключены из главного отраслевого закона ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления», лицензия для обращения с ними не требуется. Вся сфера обращения с медицинскими отходами с 2010 года регулируется СанПиН «Санитарно‑эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

В России нет подходящей нормативно-правовой базы для обезвреживания и утилизации медотходов, говорил в ноябре на тематическом «круглом столе» в Московской областной думе замгендиректора «РТ-Инвест» Тимур Котляр. По его словам, компания планировала направить на эксперимент в Подмосковье около 10 млрд рублей собственных и заемных средств. Но российское законодательство сформировано таким образом, что реализация инвестпроекта сегодня невозможна, цитирует Котляра агентство РИАМО.

В «РТ-Инвест» Vademecum сообщили, что по-прежнему заинтересованы в создании единой системы обращения с медотходами. Компания, по словам ее представителя, совместно с правительством Московской области и федеральными органами власти ведет работу над законодательной инициативой, которая поможет сформировать новую модель по обращению с медотходами в регионе. По мнению экспертов «РТ-Инвест», необходимо создать систему региональных операторов, ввести тарифицирование, цифровое отслеживание и требования к утилизации медотходов по примеру действующей системы обращения с ТКО.

На участие в становлении системы обращения с медотходами в Подмосковье претендует еще одна госструктура – «Роснано». Компания в середине 2022 года направляла президенту РФ Владимиру Путину свое видение решения проблемы. «Роснано» заявила о готовности построить в России 15 заводов по обезвреживанию и полной утилизации медотходов с использованием технологии плазмохимической деструкции (обеспечивает безотходное обезвреживание за счет разложения на молекулярном уровне). Путин в свою очередь поручил проработать вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко и руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой.

На тот момент две опытные установки «Роснано» уже работали в Московской области. Технология тестируется, проводятся замеры показаний выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщил Vademecum первый замминистра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. При этом «Роснано» решает научно-технические вопросы по технологии и оборудованию утилизации и обезвреживания, участие «РТ-Инвест» в системе обращения с медотходами не отменяется. «РТ-Инвест» выступает скорее в роли крупного инвестора, имеющего развитую инфраструктурную и логистическую сеть на территории Московской области», – пояснил Мосин. По его словам, при удачном окончании тестирования на технологии и оборудование «Роснано» будет получено государственное экологическое заключение – тогда технологии смогут использоваться для создания инфраструктуры и в других регионах.

Фото: medservise24.ru

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