Минздрав исключил из госреестра 11 регудостоверений лекарств

Минздрав исключил из госреестра 11 регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава 29 ноября 2022 года. В списке исключенных препаратов есть лекарства зарубежных компаний Sanofi, Fresenius Kabi, Ipsen и некоторых других.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. Практически у всех исключенных препаратов в реестре по-прежнему зарегистрирована либо другая форма выпуска, либо у лекарства много аналогов на российском рынке. К примеру, исключенные из реестра препараты «Цефуроксим Каби», «Вориконазол Сандоз», «Ванкомицин-Тева» и некоторые др. имеют достаточное количество аналогов с такими же МНН.

Из реестра исключен «Трентал» (МНН пентоксифиллин) в форме концентрата для приготовления раствора для инфузий. Лекарство применяется при нарушениях мозгового и периферического кровообращения. «Трентал» в таблетированной форме в реестре зарегистрирован. Инфузионные формы препарата с действующим веществом пентоксифиллин других производителей также присутствуют в ГРЛС.

РУ на гипогликемическое средство «Амарил М» от Sanofi отозвано компанией только на препарат турецкого производства – второе удостоверение лекарства с корейским производителем по-прежнему числится в ГРЛС.

Компания Ipsen отозвала свой препарат «Интетрикс» с МНН тилброхинол+тилихинол+тилихинола лаурилсульфат. В реестре на данный момент больше нет лекарств с таким действующим веществом. Препарат применяется как противопротозойное средство при кишечном амебиазе. По данным сайта Росздравнадзора, поступление «Интетрикса» в гражданский оборот в последний раз было в конце 2018 года.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Цефуроксим Каби» (цефуроксим), порошок для приготовления раствора для инфузий, РУ — ЛП-000037 от 15.11.2010г.; «Трентал» (пентоксифиллин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, РУ — П N014229/02 от 02.06.2008г.; «Рапимед» (суматриптан), таблетки, РУ — ЛСР-001389/10 от 26.02.2010г.; «Майборте» (бортезомиб), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, РУ — ЛП-004742 от 15.03.2018г.; «Кемоплат» (цисплатин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, РУ — П N015898/01 от 14.08.2009г.; «Интетрикс» (тилброхинол+тилихинол+тилихинола лаурилсульфат), капсулы, РУ — П N011534/01 от 29.06.2011г.; «Вориконазол Сандоз» (вориконазол), лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, РУ — ЛП-004708 от 15.02.2018г.; «Верапамил» (верапамил), раствор для внутривенного введения, РУ– П N011991/02 от 18.07.2011г.; «Ванкомицин-Тева» (ванкомицин), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, РУ – П N014771/01 от 10.12.2008г.; «Амарил М» (глимепирид+метформин), таблетки, РУ – ЛП-005776 от 04.09.2019г.; «Алпростан» (алпростадил), концентрат для приготовления раствора для инфузий, РУ – П N012232/01 от 14.10.2011г.

Вероника Догузова

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