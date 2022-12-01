В ноябре Wildberries потерял лидерство в категории онлайн-продаж БАД

Аналитики сообщили, что в ноябре Wildberries потерял лидерство в продажах БАД, несмотря на пиковый месяц продаж. Компания обязала продавцов подтвердить свои свидетельства о государственной регистрации продукции.

Wildberries упустил лидерство в категории онлайн-продаж БАД, несмотря на ноябрьские скидочные акции. Об этом на IV международной конференции «Что происходит на рынке БАД 2022» сообщила учредитель, основатель ГК «Сириус» Валентина Марченкова, передает корреспондент «ФВ».

По словам эксперта, падение продаж может быть связано с введением маркетплейсом системы контроля за категорией биодобавок. Накануне распродаж компания в «добровольно-принудительном» порядке обязала продавцов подтвердить свои свидетельства о государственной регистрации продукции.

По данным ГК «Сириус», более половины продавцов не смогли своевременно или вообще не смогли предоставить запрашиваемые сертификаты. Именно с этим исследователи связывают падение продаж компании.

В связи со сниженной динамикой маркетплейса лидером по продажам в ноябре стал Ozon, отметили аналитики ГК «Сириус». Wildberries при этом сохраняет лидерство по итогам продаж БАД за весь 2022 год.

Ужесточать контроль в категории БАД Wildberries начал еще в октябре. Маркетплейс ввел автоматический контроль загружаемых на платформу продуктов через интеграцию с реестром сертификатов на БАД, который ведет ЕЭК.

Контроль за продавцами усилили после проблем с Роспотребнадзором. Ранее стало известно, что служба подала в суд на основательницу Wildberries. Надзорный орган намеревался закрыть на онлайн-ресурсе раздел с БАД и витаминами из-за угрозы контрафакта и отравления. Позже за маркетплейс вступились сами продавцы БАД — они попросили не блокировать сегмент на площадке. В этом году на маркетплейсе также были замечены рецептурные лекарства, представленные под видом БАД.

Руслан Мавлиханов

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