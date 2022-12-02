Минздрав обновил правила аккредитации специалистов

Минздрав опубликовал приказ о порядке проведения аккредитации фармацевтических и медицинских специалистов. Так, были упрощены механизмы подачи документов для прохождения всех типов аккредитаций.

Министерство здравоохранения обновило правила аккредитации фармацевтических и медицинских специалистов. Соответствующий приказ № 709н от 28.10.2022 опубликован 30 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 1 января 2029 года.

Приказ впервые закрепляет механизм допуска к профессиональной деятельности специалистов, получивших медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных вузах. В проекте появилось дополнение, что аккредитация специалиста проводится с учетом квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемых Минздравом.

Уточняется, что общее количество заданий на этапе тестирования специалиста, а также время на их выполнение определяется Методическим центром. При этом общее количество заданий не может быть менее 60 и более 300.

Составы аккредитационных комиссий и центральной аккредитационной комиссии (ЦАК) в соответствии с обновлениями будут утверждаться Минздравом, но не уточняется, на какой срок. В проекте предлагалось, что они будут утверждаться сразу на три года (сейчас на один год).

В августе Минздрав подготовил замену действующим правилам аккредитации медицинских и фармацевтических работников. В новых правилах аккредитация дополнительно будет распространяться на фармацевтов-иностранцев, писал «ФВ».

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

pharmvestnik