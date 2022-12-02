Экс-директор «Инвитро» и LabQuest инвестировал в лабораторный дискаунтер 2Lab

По словам Амбросова, цены на услуги в лаборатории ниже на 10–20% по сравнению с конкурентами. Экономия достигается за счет сокращенного графика работы офиса и немногочисленного административного персонала. Кроме того, сниженные цены на услуги связаны с лаконичным оснащением, необходимым только для взятия анализов – без амбулаторного приема и инструментальных исследований.

Также в сети работает собственная IT-система, позволяющая выстроить автоматическую регистрацию пациентов и эффективный процессинг. Сами исследования выполняются на мощностях лабораторий-партнеров, они же обеспечивает логистику. В компании работают с холдингом LabQuest и «Инвитро».

Целевая аудитория сети – пациенты, которые выбирают клинику для сдачи анализов, исходя из цены на стоимость услуг. В сети рассчитывают выходить в другие регионы – в города с населением 100–300 тысяч человек. В 2023 году в компании намерены открыть еще шесть точек в Московской области, а затем перейти к экспансии в другие регионы.

Объем инвестиций в открытие одной точки составляет около 2-3 млн рублей, для нее подходят помещения площадью около 60 кв. м. Компания открывает собственные офисы, франшиза не предусмотрена.

Пилотный проект 2Lab был запущен и работает в Нальчике, второй офис был открыт в Наро-Фоминске Московской области. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «2Лаб» зарегистрировано в Наро-Фоминске и на паритетных началах принадлежит Сергею Амбросову и Артуру Гудову. В 2021 году выручка компании составила 653 тысячи рублей, убыток – 4,8 млн рублей. ООО «Медицинские технологии», на которое оформлены офисы в Нальчике, владеет Валерий Тешев. В 2021 году компания показала выручку 13,9 млн рублей и убыток 6,2 млн рублей. АО «2Лаб», связанное с новыми подмосковными офисами, зарегистрировано в июле 2022 года, его финансовые показатели и акционеры не раскрываются.

Сергей Амбросов работал в «Инвитро» с 2003 по 2017 год, генеральным директором компании стал в 2011-м. Занимался операционным и стратегическим управлением, развитием сети в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, также стоял у истоков франчайзинговой программы «Инвитро». С 2017 года работал с инвестиционными фондами и осуществлял консалтинговую деятельность в таких сферах, как ритейл, HoReCa, сельское хозяйство, где также является инвестором. В декабре 2020 года был назначен операционным директором лаборатории персонифицированной медицины LabQuest.

Ранее 5 млрд рублей в развитие lowcost-формата лабораторных исследований инвестировала федеральная сеть «Хеликс». В августе 2022 года компания начала внедрение бесконтактной системы забора анализов с помощью автоматизированных систем – лабоматов, в которых можно получить пробирку для сдачи материала, пройти штрихкодирование и сдать биоматериал на анализ. Cдача анализов через лабомат будет на 30% дешевле, первые 30 аппаратов установлены в диагностических центрах «Хеликс» в Санкт-Петербурге. Всего компания до 2025 года планирует установить 3 тысячи лабоматов во всех регионах России.

Фото: yandex.ru

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