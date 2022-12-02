ФАС предложила внести изменения в механизм повышения цен на дефицитные препараты

ФАС сформировала предложения по внесению изменений в постановление № 1771. Для их подготовки служба провела встречу, на которой, в том числе, присутствовали фармпроизводители. О необходимости таких изменений и ФАС, и представители фармы говорили в сентябре на форуме «Биотехмед». Однако подготовленные изменения учли не все озвученные тогда предложения.

Федеральная антимонопольная служба направила в Министерство здравоохранения свои предложения по изменению постановления правительства № 1771, которые позволят повышать цены на препараты в случае дефицита или риска его возникновения. Об этом сообщила сама служба.

В частности, антимонопольщики предложили установить трехмесячный срок действия заключения Росздравнадзора о дефектуре. Сейчас такой срок отсутствует. Это предложение позволит значительно повысить оперативность процедуры, считают в ФАС. «После устранения причин отказа Минздрава России и антимонопольного ведомства в перерегистрации цен производители вынуждены заново проходить всю процедуру, начиная с повторного доказательства риска возникновения дефицита лекарственного препарата. Такое затягивание процесса может привести к исчезновению препарата с полок аптек, так как риск возникновения дефицита сохраняется из-за того, что цена не перерегистрирована», — пояснили в службе.

К тому же, ФАС предложила оповещать всех фармпроизводителей в рамках одного МНН как о положительных, так и об отрицательных заключениях Росздравнадзора о результатах мониторинга рисков возникновения дефицита в личных кабинетах соответствующих ресурсов. Таким образом они будут проинформированы и смогут своевременно готовить документы на перерегистрацию цены.

Предложения разработаны совместно с органами власти и экспертным сообществом, указали в ФАС. Они, в том числе, учитывают полугодовую практику по применению последней редакции постановления № 1771 и опыт участников рынка, отметил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Алексей Кедрин.

В сентябре в рамках форума «Биотехмед» заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев вместе с представителями отрасли обсудили необходимость проведения отдельной встречи по вопросам совершенствования постановления. «Прошедшее совещание стало продолжением диалога, в ходе которого нам удалось сформулировать эффективные предложения по усовершенствованию механизма перерегистрации цен на дефицитные лекарственные препараты», — сообщила «ФВ» директор по взаимодействию с органами государственной власти компании «Герофарм» Вилена Галкина.

Однако, отметила она, все еще остается неурегулированным вопрос применения этих цен в госторгах. «Существующие ограничения использования перерегистрированных цен при формировании НМЦК фактически могут реализовать риск дефектуры. Поэтому в данном вопросе важен комплексный подход», — указала Галкина.

На «Биотехмеде» производители озвучили и другие проблемы, которые необходимо решить в рамках постановления № 1771. К примеру, регуляторы не выдерживают заявленные сроки перерегистрации цены, а реальные сейчас составляют примерно три-четыре месяца, сообщил директор НПК «Эском» Гелани Азиров.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев отмечал, что необходимо увеличить срок, в который производители в ответ на запрос от Минздрава должны предоставить необходимую информацию для перерегистрации цены. Сейчас он составляет два дня, и компании не всегда успевают собрать информацию в полном объеме, пояснял он.

Кроме того, ФАС также предлагала установить одновременный пересмотр цен на ежегодный мониторинг в рамках всех МНН. «Когда некоторые производители в рамках одного МНН перерегистрируют цену по постановлению № 1771, а другие нет, у нас иногда получается разнородный уровень цен. Поэтому при пересмотре через год мы вынуждены отказывать в поддержании цены, даже если она ниже, чем у других производителей. Если идет рассмотрение по постановлению № 1771, оно должно захватывать всех производителей в линейке, учитывая их ценовые уровни», — пояснял Нижегородцев.

Маргарита Грошева

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