Закон о возрождении производственных аптек в России одобрил Совфед

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон, который направлен на возрождение деятельности производственных аптек в России, сообщает ТАСС.

22 ноября во втором и третьем чтении нижней палатой парламента был принят законопроект о производственных аптеках, направленный на возрождение деятельности таких организаций в России. Аптекам будет предоставлено право изготавливать лекарственные препараты по рецептам врача с индивидуальными дозировками.

«Закон призван возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента. Это в том числе лекарства офф-лейбл, то есть с минимальной дозировкой, которые нужны, к примеру, детям с низкой массой тела. Закон обеспечит персонализированный подход в медицине», – рассказал первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

В ноябре законопроект о производственных аптеках, снимающий запрет на использование в целях изготовления лекарств лекарственные препараты, фармацевтические субстанции, зарегистрированные в России, прошел согласование в Минздраве РФ и Минпромторге РФ. Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы, врач, экс-министр здравоохранения Республики Татарстан, экс-заместитель министра здравоохранения РФ Айрат Фаррахов рассказал GxP News, как новый законопроект может трансформировать национальную систему лекобеспечения.

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