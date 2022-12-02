В Крыму количество розничных аптек с 2015 года увеличилось почти в 2,5 раза

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, за последние несколько лет в Крыму существенно улучшилась ситуация с лекарственным обеспечением. Об этом он заявил, выступая на совете по региональному здравоохранению при Совете Федерации, сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметил Мурашко, в сельских районах, где отсутствуют аптеки, их функции на себя берут ФАПы, получившие дополнительные фармацевтические лицензии.

«Изменения в области лекарственного обеспечения кардинальные. Если в 2015 году розничных точек торговли лекарственными препаратами в Крыму было 619, то сегодня их количество возросло до 1500», – сказал министр.

Кроме того, в ходе мероприятия стало известно, что с 2014 года в Крыму произошли следующие «значительные» изменения:

Почти в два раза выросло количество структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

До пяти раз возросло число кабинетов врачей общей практики.

Идет строительство фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий. В самых отдаленных районах Крыма появились мобильные ФАПы.

Обновлено оснащение медучреждений первичного звена.

Число компьютерных томографов возросло более чем в четыре раза, их количество на территории субъекта составило 34 единицы.

Увеличилось также количество тяжелого медицинского оборудования – ангиографов, аппаратов МРТ.

Более 300 единиц оборудования поступило в онкологические центры.

Онкологическим пациентам Республики Крым сегодня доступны практически все виды помощи. В четыре раза увеличилось количество средств, применяемых в химиотерапии.

«До 2025 года запланирован ремонт 52 объектов, будет построено 160 новых объектов, в первую очередь для первичного звена здравоохранения. На оснащение медицинских организаций оборудованием и обновление парка медицинского транспорта предусмотрено 7,5 млрд рублей», – отметил Михаил Мурашко.

gxpnews