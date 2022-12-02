«Р-Фарм» проведет КИ олокизумаба по новому показанию

Планируется оценить эффективность олокизумаба в дозе 64 мг при подкожном введении каждые четыре недели по сравнению с плацебо у пациентов с прогрессирующими фиброзирующими интерстициальными заболеваниями легких. Ожидается, что в КИ примут участие 232 человека.

По словам медицинского директора «Р-Фарм» Михаила Самсонова, интерес к проведению КИ по показанию «идиопатический легочный фиброз» возник в компании на фоне эпидемии COVID-19 и изучения поражения легких.

В 2020 году Минздрав зарегистрировал Артлегиа по показанию «ревматоидный артрит». КИ эффективности и безопасности препарата по этому показанию прошли в 19 странах мира. В них приняли участие более 2,4 тысячи пациентов. В 2021 году олокизумаб вошел во Временные методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В начале ноября стало известно, что ГК «Р-Фарм» собирается вывести на рынок Юго-Восточной Азии препараты Артлегиа и Коронавир (фавипиравир).

В ноябре Минздрав также выдал «Р-Фарм» три разрешения на проведение КИ биоэквивалентности ее лекарств и зарубежных препаратов от ВИЧ, рака и тромбоэмболии. Речь о проведении сравнительной оценки препаратов DT-RLT (ралтегравир) и Исентресс от MSD у здоровых добровольцев, DT-EVR (Онколимус) и Афинитор от Novartis и DT-APX (Р-Апиксабан) и Эликвис от Pfizer.

Аналоги Исентресса уже зарегистрированы у «Промомеда» и «Фармасинтеза», Афинитора – у компаний «НьюВак», «Промомед», «Амедарт» и «Рафарма». Аналогов Эликвиса в России не зарегистрировано.

Фото: sgok.nlmk.com

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