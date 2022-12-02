Заключение Росздравнадзора о дефектуре препарата перестанет быть бессрочным

Инициатива ФАС, разработанная совместно с госорганами и «экспертным сообществом», находится на рассмотрении в Минздраве России.

Получив отказ Минздрава и ФАС в перерегистрации цен, производители вынуждены заново проходить всю процедуру, начиная с повторного доказательства риска возникновения дефектуры препарата. «Такое затягивание процесса может привести к исчезновению препаратов с полок аптек», – сообщила ФАС.

Кроме того, служба предлагает оповещать фармпроизводителей о любых результатах мониторинга Росздравнадзора – как о положительных заключениях, так и отрицательных.

Перерегистрировать предельную цену на основании наличия дефектуры или риска ее возникновения правительство разрешило в конце 2020 года. В марте 2022 года в постановление внесли изменения: был скорректирован показатель, свидетельствующий о риске дефектуры, а при расчете предельной отпускной цены разрешили использовать средний курс национальной валюты страны-производителя к рублю.

ФАС России в 2022 году отказала в повышении предельных цен на вакцины из Нацкалендаря профилактических прививок – пентавакцину Пентаксим (от Sanofi и «Нанолек») и Превенар (Pfizer и «Петровакс Фарм»). Первые аукционы на их поставку не состоялись, но затем поставщики все же вышли на тендеры с прежними ценами.