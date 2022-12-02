Через «Круг добра» могут начать закупку незарегистрированного препарата от эпилепсии

В середине ноября стало известно о прекращении поставок препарата Marinus в Россию. Тогда в компании заявили, что для продолжения поставок родителям детей с эпилептической энцефалопатией необходимо получить разрешение на ввоз лекарства в страну. Это возможно либо посредством регистрации препарата в России, либо путем издания постановления правительства, разрешающего ввоз незарегистрированного лекарства, либо же путем его включения в перечень препаратов, закупаемых за счет бюджета, выделяемого на работу госфонда «Круг добра».

Встреча родителей детей с эпилептической энцефалопатией с представителями «Круга добра» назначена на декабрь, сообщают «Известия». В пациентском сообществе считают, что даже если будет принято положительное решение по закупкам препарата, первая партия лекарства будет ввезена в Россию не раньше февраля 2023 года.

В пресс-службе «Круга добра» Vademecum сообщили, что решение о возможности закупок ganaxolone фондом будет принято, исходя из позиции экспертного совета организации и результатов переговоров с компанией-производителем.

В настоящее время в России проживают шесть пациентов с эпилептической энцефалопатией. Стоимость партии Ztalmy в 160 флаконов, которой могло бы хватить до февраля 2023 года, составляет порядка 24 млн рублей. Однако Marinus в ответ на многочисленные обращения родителей лишь сообщила, что разочарована тем, что пока не может поставлять лекарство в Россию.

Vademecum направил запрос американской фармкомпании с просьбой указать причины, мешающие исполнять свои обязательства перед российскими пациентами. На момент публикации новости ответа от Marinus не поступило.

В Минздраве РФ в ответ на запрос Vademecum от 16 ноября сообщили, что обращений о выдаче разрешения на ввоз незарегистрированного препарата ganaxolone в ведомство не поступало. Кроме того, в министерстве заявили, что не располагают сведениями о результатах проводимого КИ препарата. Компания-производитель с заявлением о регистрации препарата в России в Минздрав не обращалась.

Фото: marinuspharma.com

vademec