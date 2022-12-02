Оставшиеся упаковки препарата «Глюкозамин Эвалар» отозваны из оборота

Компания «Эвалар» проинформировала об отзыве из обращения лекарственного средства «Глюкозамин Эвалар». Его упаковки остались на рынке после отмены государственной регистрации. Об этом сообщает «Катрен Стиль» со ссылкой на информационное письмо, опубликованное на сайте Росздравнадзора.

Речь идет о сериях 0048791219, 0058791219, 0018791220, 0028791220, 0038791220, 0018790421, 0028790421 и 0038790421 лекарственного препарата «Глюкозамин Эвалар, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 1500 мг, пакетики (20), пачки картонные» производства ЗАО «Эвалар» (Россия).

Госрегистрацию этого лекарственного средства в начале ноября отменили по решению владельца регистрационного удостоверения.

gxpnews