«Микроген» готов обеспечить необходимый объем вакцины против инфекционного менингита

НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех»), крупнейший производитель иммунобиологических препаратов в России, подтвердил готовность обеспечить медицинские учреждения Москвы и других регионов вакциной против менингококковой инфекции в необходимых объемах.

Ранее в подмосковной Истре были зарегистрированы случаи инфекционного менингита у отдельных работников складского комплекса одного из ведущих в стране маркетплейсов. По данным официальных источников, 12 человек были госпитализированы в лечебные учреждения с подозрением на заболевание.

В НПО «Микроген», в частности, заявили, что с 2021 года в филиале предприятий в Уфе освоено первое в России промышленное производство полисахаридной вакцины против двух наиболее распространенных серотипов А и С.

«В прошлом году мы вывели на рынок первую российскую двухвалентную менингококковую вакцину. Введение препарата приводит к выработке у вакцинированных специфических антител к капсульным полисахаридам менингококков серогрупп А и С, обеспечивающих невосприимчивость к менингококковой инфекции», – рассказали в пресс-службе НПО «Микроген».

Также представитель компании указал на то, что для создания отечественной двухвалентной менингококковой вакцины научно-производственным объединением был внедрен управляемый реакторный метод культивирования вакцинных штаммов менингококков групп А и С, позволяющий автоматизировать и оперативно масштабировать объемы производства препарата при возникновении эпидемий.

В России вакцинация против менингококковой инфекции проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям у детей и взрослых в очагах инфекции, в эндемичных регионах, в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А и С, а также у лиц, подлежащих призыву на военную службу. Вакцинация – наиболее эффективный способ борьбы с инфекцией. Заболевание плохо диагностируется на ранней стадии, протекает бурно, обладает высокой летальностью. У выживших высокий процент тяжелых неврологических осложнений. Нозологию отличает периодический подъем заболеваемости.

gxpnews