Препарат от осложнения при наркозе начал поставляться в российские больницы

Впервые в России дантролен зарегистрировал в марте 2022 года. Компания «Онкотаргет» производит его на основе индийской субстанции. До этого дантролен, как незарегистрированный препарат, закупался на основе медицинских показаний. По данным портала госзакупок, препарат Дантриум от Norgine из Нидерландов закупался с 2017 года трижды, цена на него варьировалась от 30,6 тысячи за упаковку (6 флаконов по 20 мг) до 531 тысячи.

Помимо «Онкотаргета», в июне «Ланцет» зарегистрировал Дантриум, производимый немецкой компанией. Это единственный препарат, на который у дистрибьютора есть регудостоверение. Гендиректор «Ланцета» Антон Зыбин говорил в СМИ, что компания заключила соглашение и представляет интересы производителя как маркетинговая компания, отвечающая за вывод препарата на рынок и его продвижение. Однако Дантриум, по данным Росздравнадзора, еще не вводился в оборот. Более того, по одному контракту «Ланцет» поставлял Дантролен, произведенный «Онкотаргетом». В «Ланцете» на запрос Vademecum не ответили.

По данным сайта госзакупок, Дантролен начали поставлять в госклиники в августе. Средняя цена упаковки по 17 заключенным контрактам составляет 40 тысяч рублей. По словам председателя наблюдательного совета «Онкотаргета» Александра Малина, производственные линии «Онкотаргета» могут выпускать до 12 тысяч флаконов в год, при росте спроса можно увеличить производство в шесть раз. Но спрос пока невелик: с июля больницы закупили 134 упаковки препарата на 5,4 млн рублей.

Дантролен – орфанный препарат. Он применяется как антидот при злокачественной гипертермии, которая может возникнуть в ответ на применение ингаляционных анестетиков и деполяризующих миорелаксантов. У детей злокачественная гипертермия возникает с частотой один случай на 15 тысяч, у взрослых – от 1 на 50 тысяч. Дантролен разработан в 70-х годах и в 1979 году зарегистрирован американским FDA. В России он не был зарегистрирован до 2022 года, производство препарата стартовало в июне на площадке ОЭЗ «Технополис Москва».

Производитель не планирует включать дантролен в ЖНВЛП. По словам представителя компании, цена препарата доступная и невысокая, медучреждения могут закупать его за свой счет. «Кроме того, для включения в ЖНВЛП нужно пройти фармакоэкономику, но сравнивать препарат не с чем – он оригинальный», – сообщили в компании.

Фото: emergency-life.com

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