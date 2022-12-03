J&J подала в суд на Amgen из-за похожего на «Стелару» препарата

Johnson & Johnson подала в суд на Amgen, которая хочет выпускать биоаналог «Стелары». J&J считает, что при этом будут нарушены ее патенты. Amgen не комментирует иск.

Подразделение Janssen компании Johnson & Johnson подало в суд на компанию Amgen в связи с ее планами по выпуску на рынок препарата ABP 654, биоаналога «Стелары». Компания заявила, что лекарство нарушит два патента J&J, пишет Reuters.

«Стелара» предназначена для лечения язвенного колита и болезни Крона, а также активного псориатического артрита у взрослых и бляшечного псориаза средней или тяжелой степени у детей от 12 до 18 лет.