ФРП предоставил «ПСК Фарма» 500 млн рублей на выпуск биологических субстанций

В сентябре «ПСК Фарма» сообщала о намерении в ближайшие 3-4 года инвестировать 5 млрд рублей в развитие производства и расширение своего портфеля. В ближайших планах компании – увеличение объема производства технологически сложных химических и биотехнологических жизненно важных лекарств. В настоящее время в портфеле «ПСК Фарма» есть четыре биотехнологических препарата, а к 2025 году планируется расширение этого списка до 15 наименований.

Выручка компании, согласно СПАРК-Интерфакс, в 2021 году составила 2,05 млрд рублей, чистая прибыль – 701,33 млн рублей.

«ПСК Фарма» – не единственная фармкомпания, получившая в 2022 году заем от ФРП. Так, в сентябре фонд одобрил заем на сумму 2 млрд рублей для компании «Генериум-Некст» (принадлежит АО «Генериум») на строительство в «Технополисе Москва» на площадке «Алабушево» завода по производству препаратов для лечения сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний.

В январе ФРП предоставил льготный заем в размере 2 млрд рублей компании «Р-Опра» (входит в группу «Р-Фарм») на строительство фармзавода в ОЭЗ «Технополис Москва» по офсетному контракту, заключенному в 2018 году с Москвой. В июле ФРП принял решение о выдаче займа в размере 802 млн рублей ООО «Р-Фарм Новоселки» (также входит в ГК «Р-Фарм»). Средства направят на организацию в Ярославле производства 17 препаратов из перечня ЖНВЛП.

В начале декабря также стало известно, что АО «Фармимэкс» в 2023-2025 годах построит за 500 млн рублей плазмоцентр во Владимире. Ожидается, что ежегодная проектная мощность центра составит не менее 30 тонн плазмы для фракционирования, применяемой в медицине. На предприятии планируется создать 60 рабочих мест.

Фото: ru-an.info

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