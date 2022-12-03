Московский эндокринный завод будет выпускать ветеринарный кетамин

Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на ветеринарный кетамин. Это уже второй ветеринарный препарат, выпущенный производителем.

ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») получил регистрационное удостоверение на ветеринарный препарат для общей анестезии — кетамин. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московский эндокринный завод получил регистрационное удостоверение на средство для неингаляционной общей анестезии для кошек и собак. Лекарство стало вторым ветеринарным препаратом в ассортименте предприятия, — рассказал Овчинский. Он также добавил, что в настоящее время в регионах собирают заявки от ветеринарных стационаров на приобретение ветеринарного кетамина. Эти заявки далее будут представлены в Минпромторг России для учета потребности ветстационаров при распределении лекарства.

Новый препарат разработан в форме раствора для инъекций, он выпускается во флаконах. «Препарат предназначен только для использования ветеринарными специалистами в условиях стационаров», — объяснил глава департамента.

Это уже второй ветеринарный препарат, выпущенный производителем. В апреле 2022 года Московским эндокринным заводом был зарегистрирован первый сильнодействующий препарат для ветеринарного применения — «Трамвет» (трамадол). Уже в июле лекарство вышло в оборот.

О нехватке препаратов для анестезии ветеринарные клиники в России сообщили еще в апреле. Речь шла о «Золетиле» французской фирмы Virbac и «Телазоле» американской компании Zoetis, которые используются при диагностических процедурах и хирургических операциях кошкам и собакам. В Россельхознадзоре заверили, что их поставки продолжаются, а иностранные производители ветпрепаратов и вакцин не заявляли о своем уходе из России. В начале июля ветеринары и представители отраслевых объединений сообщили, что в ветклиниках стали заканчиваться иностранные анестетики. Спустя несколько недель «Телазол» снова поступил в продажу, сообщила Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей.

Ранее «ФВ» писал о том, почему ветеринария нуждается в регистрации новых препаратов. Многие лекарства не зарегистрированы для ветеринарного применения, поэтому специалистам приходится назначать «человеческие» препараты. Частично проблема связана с ситуацией, когда компаниям просто невыгодно регистрировать свои препараты для ветеринарного применения — как правило, производители сопротивляются этому, заявляли «ФВ» эксперты.

Руслан Мавлиханов

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