«Круг добра» призвал ускорить поставки «Золгенсмы»

«Круг добра» обсудил возможности ускорить поставки «Золгенсмы». На примере этого можно будет сократить сроки закупок и других препаратов, отмечают в фонде.

«Круг добра» намерен ускорить поставки «Золгенсмы». На примере поставок этого препарата можно будет ускорить закупки и других лекарственных средств, рассказал председатель правления фонда Александр Ткаченко. Об этом он заявил на мероприятии, в котором приняли участие компании «Новартис» и «Скопинфарм», Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения, Медико-генетический научный центр им. Бочкова, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Морозовская детская городская клиническая больница, профильные НКО.

«Фонд постоянно оценивает процедуры, по которым происходит подача заявок и закупка препаратов. Мы работаем над ускорением и улучшением этих процедур, чтобы дети как можно скорее могли получить лекарства», – отметил Ткаченко.

По его словам, сейчас время от взятия крови на анализ – во время неонатального скрининга либо при наличии подозрений на СМА – до введения препарата составляет около 50 дней. Этот срок можно сократить в два раза – до 25 дней. Участники мероприятия с этим согласились при условии, в частности, что удастся избежать накладок с авиарейсами при транспортировке препарата через третьи страны, так как прямых маршрутов между Россией и США сейчас нет.

Руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина обратила внимание на то, что новый контракт на поставку «Золгенсмы» будет обсуждаться с ФАС, так как со времени заключения действующего контракта цены на препарат в мире снизились. Так, например, сообщалось, что в Японии и Бразилии его стоимость теперь ниже российской.

Ткаченко отметил, что при заключении нового контракта условие должно сохраниться: цена для России не должна быть выше, чем в других странах. По действующему контракту, заключенному весной, было закуплено 50 доз «Золгенсмы» по 110 млн руб. с учетом НДС.

Также ранее «Известия» сообщили, что через фонд «Круг добра» могут быть организованы поставки противоэпилептического препарата Ztalmy (ганаксолон) от американской Marinus Pharmaceuticals. По словам директора фонда «Люди-маяки» Лилии Цыганковой, компания проводила клинические исследования лекарства в России и обещала после их завершения продолжать обеспечивать детей терапией. Речь шла о шестимесячных бесплатных поставках препарата. Однако в ноябре компания передумала и теперь предлагает лекарственное средство только за деньги.

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik