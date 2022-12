В Москве в рамках офсетного контракта начнут производить медизделия для службы крови Pfizer инвестирует 1,2 млрд евро в ирландский завод » Индийская компания снова не смогла оспорить патент «Фармасинтеза» для терапии ВИЧ Индийская Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd вновь пытается оспорить патенты «Фармасинтеза», защищающие ритонавир+лопинавир. Их всего три, пока решение вынесено только по возражению против евразийского патента — он остался в силе. Рассмотрение возражений еще по двум патентам «Фармасинтеза» на препарат должны пройти в начале декабря.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности не удовлетворила возражение индийской компании Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd, которая попыталась во второй раз оспорить патент компании «Фармасинтез», защищающий препарат ритонавир+лопинавир. Речь идет о евразийском патенте № 029586 на группу изобретений «Фармацевтическая композиция для лечения ВИЧ-инфекций». У «Фармасинтеза» есть еще два российских патента, которые защищают этот препарат: № 2543322 на изобретение «Фармацевтическая композиция для лечения ВИЧ-инфекции, способ ее получения и способ лечения» и № 2505286 на группу изобретений «Фармацевтическая композиция для лечения ВИЧ-инфекции, способ ее получения и способ лечения». Lok-Beta Pharmaceuticals Pvt. Ltd также оспаривает два российских патента «Фармасинтеза» на ритонавир+лопинавир. Согласно графику работы Палаты по патентным спорам, заседания по этим возражениям должны пройти 7 декабря. Индийский производитель уже пытался оспорит все три патента на препарат в 2021 году. Но тогда Роспатент не удовлетворил возражения и оставил патенты в силе.

Фото: pixabay.com Самые первые патенты на ритонавир+лопинавир принадлежат компании Abbvie, которая выпускает оригинальный препарат под брендом «Калетра». Но в марте прошлого года на фоне пандемии COVID-19 компания отказалась от своих патентных прав. Препарат предназначен для лечения и профилактики ВИЧ/СПИД, он был включен во временные рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19. Но в сентябре 2020 года министерство исключило препарат из рекомендаций. Маргарита Грошева

pharmvestnik