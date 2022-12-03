В Москве в рамках офсетного контракта начнут производить медизделия для службы крови

В Москве появится производство медицинских изделий для службы крови в рамках офсетного контракта. Мэрия проведет соответствующий электронный конкурс на заключение такого договора. Производство запустят на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку расходных материалов для городской службы крови. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения.

По условиям договора поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение двух лет локализовать в столице производство 14 наименований расходных медицинских материалов для городской службы крови (колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы и др.). Частные инвестиции в проект должны составить не менее 500 млн руб. Производство будет организовано на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».