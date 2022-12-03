В Москве в рамках офсетного контракта начнут производить медизделия для службы крови

В Москве появится производство медицинских изделий для службы крови в рамках офсетного контракта. Мэрия проведет соответствующий электронный конкурс на заключение такого договора. Производство запустят на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».
Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку расходных материалов для городской службы крови. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения.
По условиям договора поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение двух лет локализовать в столице производство 14 наименований расходных медицинских материалов для городской службы крови (колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы и др.). Частные инвестиции в проект должны составить не менее 500 млн руб. Производство будет организовано на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».
Правительство Москвы в лице заказчика, Центра крови им. Гаврилова, примет на себя обязательство закупать выпускаемую продукцию в течение восьми лет.
Ранее правительство города заключило пять офсетных контрактов. Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 млрд руб., а объем закупок — 72,7 млрд руб. Четыре из них предусматривают организацию производства лекарств и медизделий («Биокад», «Р-Опра», «Гемамед», Московский эндокринный завод), один — производство детского питания («Вимм-Билль-Данн»). Три промышленных предприятия уже ввели в эксплуатацию, они начали поставки продукции для городских нужд.
В ноябре сообщалось, что Москва планирует заключить еще четыре офсетных контракта на поставку препаратов. Инвесторы возьмут на себя обязательства в течение двух-четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарств. В их числе иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты, писал «ФВ».
Фото: freepik/www.freepik.com
Артем Косенок
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