Денис Патрашев перешел в Sandoz

Денис Патрашев c 1 декабря 2022 года занял должность руководителя подразделения коммерческой эффективности компании Sandoz в России. Об этом «ФВ» рассказали собеседники на рынке, а также подтвердили в самой компании.

До этого Патрашев в течение 10 лет был генеральным директором компании Galderma. Он ушел с должности 1 ноября 2021 года. До Galderma Патрашев восемь лет проработал в GlaxoSmithKline на разных должностях.

Sandoz — дочерняя компания Novartis. В августе этого года Novartis объявила о своем намерении выделить Sandoz в отдельное подразделение по производству дженериков и биоаналогов. Уточнялось, что завершение процесса выделения на 100% завершится во второй половине 2023 года. Согласно планам, компания должна стать лидером в этой области. Компания будет также зарегистрирована в Швейцарии, ее акции будут торговаться на местной бирже.

Фото: Игорь Чунусов

Маргарита Грошева

pharmvestnik