Путин поддержал идею экспериментального применения передовых лекарств

Владимир Путин поддержал идею разрешить применение передовых препаратов для пациентов, не имеющих альтернативных методов лечения. Он пообещал обсудить эту инициативу с правительством и Минздравом.

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что необходимо использовать экспериментальные препараты, если нет других способов спасти жизнь и здоровье людей. Об этом он заявил на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых, прошедшей накануне в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

«Не понимаю, почему должны быть ограничения, связанные с массовым промышленным производством, если массового производства и быть не может: речь идет о единичных случаях, конечно. Сколько у нас людей, которые страдают подобными недугами, я не знаю: наверное, не так много. Для этого нет необходимости и невозможно развернуть массовое промышленное производство», – отметил президент.

С просьбой поручить разработать нормативные документы, разрешающие применение препаратов передовой терапии для пациентов, не имеющих альтернативных методов лечения, к президенту обратился аспирант университета «Сириус», младший научный сотрудник направления «Генная терапия» Андрей Бровин.

«За рубежом уже применяются десятки новых генотерапевтических препаратов, и во многом это возможно благодаря специальным нормативным документам, разрешающим применение экспериментальных наработок для терапий наследственных заболеваний. Далее эти препараты применяются в специальных университетских клиниках, где пациент находится под присмотром врачей-генетиков и ученых-биологов. Такой подход уже помог спасти жизни многим тяжелым больным», – подчеркнул Бровин.

Он предложил начать подобные изменения с федеральной территории «Сириус», так как там для этого сформированы максимально благоприятные условия в виде экспериментального правового регулирования, уже нескольких наработанных препаратов и перспективы строительства университетской клиники.

Президент заверил, что поддержит эту идею и обсудит ее с правительством и Минздравом.

Фото: kremlin.ru

Артем Косенок

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