Минздрав создаст комиссию для рассмотрения заявок на приобретение и ремонт медоборудования

Минздрав планирует создать комиссию, которая будет рассматривать заявки федеральных клиник на включение в федеральный план мероприятий по приобретению и проведению ремонта медоборудования. Проект приказа опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Министерство здравоохранения создаст федеральную комиссию для рассмотрения заявок федеральных клиник на включение в федеральный план мероприятий по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования. Соответствующий проект приказа «О создании федеральной комиссии для рассмотрения заявок на включение в федеральный план мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

В марте правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России: сначала до конца 2022 года, затем запрет был продлен до конца 2023 года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Позднее список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий. В июле первый зам. министра Минпромторга Василий Осьмаков сообщал, что ведомство планирует разрешить вывозить медоборудование для ремонта.

В ноябре глава Росздравнадзора Алла Самойлова объявила о создании Центра компетенций, который будет собирать всю информацию о ремонте и техническом обслуживании медицинских изделий. Также он будет искать ремонтные базы и исполнителей. По ее словам, не во всех субъектах «очень трепетно» относятся к качественному проведению ремонтных работ медицинской техники.

Фото: serhii_bobyk/ru.freepik.com

Артем Косенок

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