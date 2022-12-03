Минпромторг проинформировал компании о возможности предусмотреть малые фасовки фармсубстанций

Департамент развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ проинформировал ряд фармацевтических компаний о возможности предусмотреть малые фасовки фармацевтических субстанций для реализации в аптечные организации, сообщили GxP News несколько источников в компаниях, получивших соответствующее письмо.

Для реализации возможности компаниям необходимо внести изменения в нормативную документацию на лекарственное средство (фармсубстанцию, за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового) или при подаче заявления на включение фармсубстанции в Государственный реестр лекарственных средств.

Совет Федерации на заседании 30 ноября одобрил законопроект, направленный на возрождение деятельности производственных аптек в России. Проект закона внесли в Госдуму в сентябре 2019 года. Затем документ ожидал назначения ответственного комитета и соответствующих заключений. В марте 2021 года его приняли в первом чтении. В ноябре законопроект прошел согласование в Минздраве РФ и Минпромторге РФ. Путь согласования документа был длинным – более трех лет. В согласованном варианте законопроекта уточняется, что аптеки и ветаптеки, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, вправе самостоятельно изготавливать лекарства, которые не входят в перечень зарегистрированных в РФ.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы, врач, экс-министр здравоохранения Республики Татарстан, экс-заместитель министра здравоохранения РФ Айрат Фаррахов рассказал GxP News, как новый законопроект может трансформировать национальную систему лекобеспечения.

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