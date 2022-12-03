В Москве построят фармацевтический технопарк

В районе Северный в Москве появится фармацевтический технопарк, говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, фармацевтический технопарк включит в себя единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, отвечающие за изучение перспектив производства инновационных лекарственных препаратов.

«С начала 2022 года мы проработали 66 земельных участков и ликвидировали на них самострой. На заседаниях Градостроительно-земельной комиссии были одобрены 18 площадок, которые задействуют для развития различных производств. По четырем участкам общей площадью более 185 000 кв. м уже определена концепция дальнейшего использования: на них будут реализованы масштабные инвестиционные проекты», – подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Отмечается, что на предприятие смогут трудоустроиться примерно 1000 человек.

gxpnews