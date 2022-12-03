Минпромторг смягчит условия предоставления грантов на комплектующие для медпрома

Условия грантовой поддержки определены постановлением правительства №208 от 18 февраля 2022 года.

Ранее до 70% размера гранта было разрешено направить на оплату труда сотрудников, до половины гранта – потратить на материальные расходы на саму разработку конструкторской документации, треть – на оплату услуг компаний, привлекаемых для выполнения отдельных работ, аренду или приобретение изделий сравнения, пятую часть – на содержание научно-исследовательского оборудования. Кроме того, 10% гранта разрешено направить на расходы для регистрации патента по итогам разработки комплектующих. Минпромторг предлагает отменить эти ограничения.

Вместо количества разработанных в ходе проектов комплектов конструкторской документации в качестве показателя будет засчитываться количество документации, принятой оператором гранта, – АНО «Агентство по технологическому развитию».

Кроме того, в новой редакции постановления будет предусмотрена возможность потратить грант на компенсацию расходов, понесенных до даты получения финансирования. Эту меру Минпромторг обосновывает тем, что сроки поставки сырья, материалов, оборудования «в условиях внешних санкционных ограничений» могут занимать продолжительное время, а срок реализации грантового проекта ограничен.

Всего правительство в ближайшие три года планирует направить на гранты не менее 3,6 млрд рублей. Объем грантов по каждому направлению будет определен АНО «Агентство по технологическому развитию» (институт развития группы «ВЭБ.РФ»). Предельный размер финансовой поддержки составляет 100 млн рублей, грант предоставляется не более чем на два года. Для проектов, поддержанных в 2022 году, субсидия компенсирует до 100% затрат. Новая мера поддержки позволит в кратчайшие сроки локализовать производство критически важной продукции и повысить технологическую независимость России, заявляли в Правительстве РФ.