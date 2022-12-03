Андрея Карлова утвердили на посту министра здравоохранения Свердловской области

«За эти годы Минздравом под руководством Андрея Карлова в рамках поручений губернатора Евгения Куйвашева проведена большая работа по обновлению материально-технической базы свердловских больниц. В медучреждения с 2020 года поступило порядка 8 тысяч единиц медоборудования, закуплено свыше 1 тысячи единиц автотранспорта, необходимого медикам. Системно шла работа по приведению в порядок зданий: ремонтами, в том числе капитальными, за три года охвачено около 150 объектов здравоохранения. В области открылось около полусотни «бережливых поликлиник». Огромная работа Минздравом проделана по организации оказания медицинской помощи жителям региона в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции», – сказано в сообщении правительства региона.

По данным Vademecum, Карлов вступит в должность министра здравоохранения 17 декабря 2022 года.

Андрей Карлов окончил Уральский государственный медицинский университет в Екатеринбурге, затем прошел интернатуру по детской хирургии в ГКБ СМП, три года отработал хирургом в Тавде (Свердловская область). С 1989 года Карлов трудился в отделении неотложной хирургии Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга, в 2006 году возглавил это отделение, а в 2020-м – перешел в региональный Минздрав.

С 2017 года ведомством руководил Андрей Цветков. В июле 2020 года он был отправлен в отставку, после того как глава Минздрава РФ Михаил Мурашко раскритиковал «небрежную организацию» системы здравоохранения в Свердловской области. Параллельно Росздравнадзор проводил в регионе проверку оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В результате надзорный орган выявил «грубые нарушения» в организации медпомощи, а также при профилактике, диагностике и лечении профильных пациентов. Региональный Минздрав получил предписание об устранении нарушений.

После ухода из министерства Андрей Цветков стал советником губернатора Свердловской области.