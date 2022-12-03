В «Сириусе» могут разрешить экспериментальную генную терапию

Молодые ученые из университета «Сириус» попросили президента РФ Владимира Путина разрешить применять на отдельных территориях экспериментальные препараты генной терапии для пациентов с заболеваниями, не имеющими альтернативных методов лечения. Для этого президент должен поручить разработку нужных нормативных документов. По словам ученых, подобными полномочиями стоит наделить в первую очередь «Сириус» и НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Путин пообещал обсудить этот вопрос с правительством.
В «Сириусе» уже разрабатывают методы доставки крупных генов для терапии разных вариантов наследственной слепоты, ранее считавшихся неизлечимыми. Подобные препараты можно производить и в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, указал в разговоре с Путиным аспирант университета Андрей Бровин.
Использовать наработки мешает действующее законодательство, по которому можно применять лекарства только из субстанций, полученных промышленным способом. Такое требование несоизмеримо с масштабом почти индивидуальных генетических мутаций, отметил Бровин.
Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой и представителями Минздрава возможность применения в «Сириусе» экспериментальных препаратов генной терапии для лечения пациентов с орфанными заболеваниями.
Применение экспериментальных наработок для терапии наследственных заболеваний разрешено за рубежом, сейчас там активно регистрируются новые генотерапевтические препараты, указал Андрей Бровин. По его словам, сначала такие препараты применяются в специальных университетских клиниках. Там пациент находится под присмотром врачей-генетиков и ученых-биологов. По итогам этого опыта принимается решение о выводе препаратов на рынок.
В «Сириусе» считают, что университет является подходящей территорией для заимствования западного опыта в области генной терапии, поскольку на его территории уже действует экспериментальное правовое регулирование, разрабатывается несколько препаратов, обсуждается строительство университетских клиник и есть возможность зафиксировать результат на уровне национального законодательства.
«Сириус», расположенный в Краснодарском крае, в 2020 году получил статус федеральной территории. Там создается система органов публичной власти, которые могут издавать свои нормативные акты, действует специальный налоговый режим.
Подробнее о том, какие препараты разрабатываются в России Центром генетических технологий в области медицины, – в обзоре Vademecum.
Источник: Сайт Президента РФ
Фото: bitcryptonews.ru