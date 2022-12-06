«  
  »

Путин подписал закон о закупке «Кругом добра» препаратов по программе «14 ВЗН»

Владимир Путин подписал закон о закупке «Кругом добра» препаратов по программе «14 ВЗН». Эта возможность появится у фонда с 1 января следующего года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о лекарственном обеспечении детей из программы «14 ВЗН» за счет средств «Круга добра». Такая возможность у фонда появится с 1 января 2023 года. Соответствующий федеральный закон № 469 от 05.12.2022 опубликован на официальном портале правовой информации. Документом вносятся изменения в ст.83 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В перечень заболеваний госпрограммы «14 ВЗН» входят:

  • гемофилия,
  • муковисцидоз,
  • гипофизарный нанизм,
  • болезнь Гоше,
  • онкогематологические заболевания,
  • рассеянный склероз,
  • гемолитико-уремический синдром,
  • юношеский артрит с системным началом,
  • мукополисахаридоз I, II и VI типов,
  • апластическая анемия,
  • наследственный дефицит факторов свертывания крови II фибриногена, VII (лабильного), X (Стюарта—Прауэра).

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Артем Косенок
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

6 декабря, 2022 | Просмотров: 44