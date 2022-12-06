Путин подписал закон о закупке «Кругом добра» препаратов по программе «14 ВЗН»

Владимир Путин подписал закон о закупке «Кругом добра» препаратов по программе «14 ВЗН». Эта возможность появится у фонда с 1 января следующего года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о лекарственном обеспечении детей из программы «14 ВЗН» за счет средств «Круга добра». Такая возможность у фонда появится с 1 января 2023 года. Соответствующий федеральный закон № 469 от 05.12.2022 опубликован на официальном портале правовой информации. Документом вносятся изменения в ст.83 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В перечень заболеваний госпрограммы «14 ВЗН» входят:

гемофилия,

муковисцидоз,

гипофизарный нанизм,

болезнь Гоше,

онкогематологические заболевания,

рассеянный склероз,

гемолитико-уремический синдром,

юношеский артрит с системным началом,

мукополисахаридоз I, II и VI типов,

апластическая анемия,

наследственный дефицит факторов свертывания крови II фибриногена, VII (лабильного), X (Стюарта—Прауэра).

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Артем Косенок

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