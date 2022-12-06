RNC Pharma представила топ-20 компаний e-com-сегмента российской фармрозницы

Общий рублевый объем продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках онлайн-канала фармрынка России по итогам первого-третьего кварталов 2022 года составлял 213,4 млрд рублей (в ценах конечного потребления, включая НДС). Это заметно больше, чем общий объем рынка по итогам всего 2021 года. Рублевый показатель прироста продаж относительно первого-третьего кварталов 2021 года исчислялся суммой 50,7% (в рублях), что несколько меньше динамики, которую этот сегмент рынка демонстрировал в первом-втором кварталах 2022 года. Тогда показатель прироста был зафиксирован на уровне 51,3% и заметно отличается от тех рекордов, которые ставил e-com на волне ажиотажного спроса (в первом квартале 2022 года рост составлял 69,6%), сообщает RNC Pharma.

В общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам первого-третьего кварталов 2022 года составила 16,3%. Годом ранее этот показатель лишь вплотную приближался к 13,3%. Примечательно, что общая доля компаний в составе первой двадцатки в анализируемом периоде уже достигла 13,8%. Суммарная выручка организаций, вошедших в топ-20, исчислялась суммой 180,5 млрд рублей (в ценах конечного потребления, включая НДС), что в рамках e-com канала составляет 84,6%. Причем уровень концентрации отрасли относительно результатов первого-второго кварталов 2022 года все-таки несколько сокращается. Все больше компаний второго эшелона акцентируют внимание на развитии сферы электронной коммерции, серьезную роль тут играют прежде всего региональные аптечные сети, которые имеют пул лояльных клиентов и могут на этой базе предложить потребителям новый сервис в виде бронирования или доставки отдельного ассортимента.

Что касается топовых компаний, то максимальные показатели динамики пока демонстрируют сеть «Апрель» (рост в 2,2 раза) и «Еаптека» (в 2 раза), причины этого успеха несколько различаются. Краснодарская сеть осуществляет программу колоссальной региональной экспансии: в третьем квартале организация выросла на 748 точек, фактически компания каждый рабочий день открывала порядка 11 новых объектов.

«Разумеется, даже простое включение новых аптек в e-com-направление даст колоссальный приток потребителей, тем более если сопровождать его продвижением. „Еаптека”, напротив, предпочитала развитие в экстенсивном формате, во всяком случае базовая офлайн-инфраструктура компании практически не претерпела изменений. Последней, кстати, наступает на пятки „Ригла”: с точки зрения динамики она несколько уступала названным компаниям, но в отношении рыночной доли борьба тут уже идет буквально за сотые доли процента. Среди лидеров в отношении динамики будет уместно выделить также e-com-проект объединенной сети „Эркафарм” и „Мелодии здоровья”: показатель прироста здесь лишь немного уступал „Еаптеке” (98% относительно первого-третьего кварталов 2021 года). При этом компания тоже наращивала офлайн-инфраструктуру, но не слишком кардинально: с июля по сентябрь 2022 года общее количество аптек компании выросло на 79 объектов», – отмечают аналитики.

Общее развитие офлайн-инфраструктуры далеко не всегда идет рука об руку с состоянием e-com-проектов, тем более что приоритезация задач по развитию в разных структурах различается, подчеркивает RNC Pharma.

«Хорошо заметно это на примере развития крупных структур ассоциативного формата. Ряд из них существенно нарастил количество партнеров. „Аптека.ру” за третий квартал присоединила 4815 аптек и по состоянию на 1 октября 2022 года объединяла 31 334 объекта. Динамика по e-com-направлению при этом относительно первого-третьего кварталов 2021 года составила всего порядка 28%. „АСНА”, которая за квартал смогла вырасти только на 18 точек, показала при этом динамику в отношении блока электронной коммерции сразу на 56%. Кстати, сопоставимыми темпами роста может похвастаться еще один ассоциативный формат – „Здравсити” (рост на 53%), при этом общее число точек в сети выросло на 1830 объектов», – добавили эксперты.

Топ-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам первого-третьего кварталов 2022 года**

gxpnews