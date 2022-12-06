Комиссию для рассмотрения заявок на приобретение и ремонт медоборудования создаст Минздрав

Министерство здравоохранения Российской Федерации создаст федеральную комиссию, чтобы рассматривать заявки федеральных клиник на включение в федеральный план мероприятий по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

На портале проектов правовых нормативных актов опубликован соответствующий проект приказа «О создании федеральной комиссии для рассмотрения заявок на включение в федеральный план мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

Росздравнадзор создал Центр компетенций, который займется сбором информации о ремонте и техническом обслуживании медицинских изделий, а также поиском ремонтных баз и исполнителей, заявила в ноябре глава ведомства Алла Самойлова.

Ранее сообщалось, что Минпромторг разрешит вывозить медоборудование для ремонта с гарантией возврата.

Медтехника в марте 2022 года попала в число свыше 200 иностранных товаров и оборудования, запрещенных к вывозу за рубеж до конца 2022 года (постановления правительства № 311 и 312). Эмбарго затронуло все страны, кроме членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Ограничения нужны, «чтобы под разными предлогами (ремонт, техническое обслуживание) эта продукция не вывозилась и продолжала использоваться в ключевых секторах экономики», объясняло Минэкономразвития. В итоге больницы и клиники не могут оперативно обслуживать и ремонтировать импортную аппаратуру, сообщала газета «Коммерсантъ».

gxpnews