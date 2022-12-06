Серию «Кетоконазола» отзывают из-за неверной надписи на упаковке

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщила об отзыве из обращения серии суппозиториев «Кетоконазол» из‑за проблем с маркировкой упаковки. Об этом пишет «Катрен Стиль» со ссылкой на информационное письмо, опубликованное на сайте ведомства.

Речь идет о препарате «Кетоконазол, суппозитории вагинальные, 400 мг 5 шт., упаковки ячейковые контурные (1), пачки картонные» серии 050222 производства ООО «ЮжФарм» (Россия). В этой серии картонные пачки с вложением пяти суппозиториев имеют маркировку «10 суппозиториев», в пачке находится в два раза меньше свечей, чем указано на упаковке.

«При обнаружении указанной серии препарата аптекам и медицинским учреждениям следует вернуть ее поставщику (производителю) и предоставить в территориальный орган Росздравнадзора подтверждающие это сведения. ООО „ЮжФарм” также необходимо предоставить в Росздравнадзор сведения об изъятии из обращения указанной серии лекарственного препарата», – отмечает издание.

Как стало известно ранее, из оборота отозваны оставшиеся упаковки препарата «Глюкозамин Эвалар».

gxpnews