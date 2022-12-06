В России создали инновационный препарат против деменции

Сотрудники Института биоорганической химии (ИБХ) РАН разработали препарат для лечения слабоумия (деменции). Он называется «Когниран». Лекарство уже почти прошло этап испытаний на животных и готово к клиническим исследованиям у людей, пишут «Известия».

Принцип работы этого препарата отличается от других подобных средств. В его основе лежит составная часть белка человека Lynx1 – небольшая пептидная молекула. Она обладает способностью активировать в мозге те нервные окончания, которые отвечают за восприятие никотина. Умственные способности человека при этом улучшаются.

Издание отмечает, что сбой в работе альфа-7 никотиновых рецепторов (тех самых нервных окончаний) – частая причина развития слабоумия, особенно в старческом возрасте. А из-за вызванного болезнью Альцгеймера избыточного накопления амилоидов (неправильно свернутых белков) в нейронах мозга работа этих рецепторов нарушается. В результате нарушается передача нервных импульсов и ухудшается работа головного мозга: страдает память, навыки самообслуживания, умственные способности.

«Если активировать эти рецепторы, чтобы они чаще открывались и проводили больше ионов, то они, в свою очередь, увеличат эффективность нервной передачи и процессов формирования памяти в коре и других частях головного мозга, и, как следствие, улучшится ментальная функция», – говорит руководитель лаборатории биоинженерии противоопухолевых препаратов и искусственных нейромодуляторов ИБХ РАН Захар Шенкарев.

Ученые ИБХ РАН нашли у человека белок, способный активировать никотиновые рецепторы, и вырезали из него часть, которая вызывает данный эффект. «Мы вырезали из белка Lynx1 пептид из 15 звеньев, отвечающий за взаимодействие с никотиновыми рецепторами, связали вместе концы этой цепочки для увеличения ее стабильности и получили наш „Когниран”», – пояснил руководитель лаборатории.

Ученые рассчитывают, что лекарство, которое имело успех в исследовании с мышами, так же хорошо проявит себя и в испытаниях у людей. По их словам, на все этапы клинических исследований потребуется от 5 до 10 лет. В первой фазе примут участие всего 20 испытуемых. Если все пройдет хорошо, то число участников расширят, и в третьем этапе их будет уже несколько сотен.

Для безопасности организма человека препарат будут вводить через нос, чтобы оно быстрее подействовало на мозг. Так удастся избежать его воздействия на другие ткани организма, помимо центральной нервной системы. Разработчики не надеются полностью обратить вспять эффект от деменции, однако с помощью «Когнирана» ее развитие можно существенно замедлить, подарив человеку годы полноценной жизни, считают они. Еще один инновационный отечественный препарат от болезни Альцгеймера – «Миореол» – появился в России в 2022 году. Его разработала компания «НоваМедика».

gxpnews