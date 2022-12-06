ВКО «Алмаз-Антей» обеспечит российское здравоохранение высокотехнологичным медоборудованием

Первая среди новинок – флагманская разработка «Алмаз-Антей» телеуправляемый комплекс Р-600 «Полидиагност». Это современный рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места экспертного уровня с функцией томосинтеза, который подходит для проведения всех видов исследований. Основа линейки – рентгенографический аппарат Р-600 «Униарм» на базе полипозиционного штатива. Он предназначен для широкого перечня рутинных рентгенографических исследований различных анатомических областей и органов пациента (костно-суставная система, органы грудной клетки, череп, органы брюшной полости и малого таза) в трех проекциях (лежа, стоя, сидя). От аналогов «Униарм» отличает расширенный набор функций, которые позволяют максимально точно провести диагностику пациентов – томосинтез, панорамный снимок (сшивка) и мультиэнергия (двойная энергия).

Еще одна новинка – флюорограф Р-600 «Флюоро», разработанный для проведения массовых скрининговых исследований органов грудной клетки с целью диагностики туберкулеза. Благодаря эргономичному автоматизированному штативу аппарат позволяет значительно повысить пропускную способность флюорографического кабинета, а наличие современного цифрового детектора обеспечивает получение цифровых полноформатных снимков высокого качества.

Дополнить линейку профильной техники концерн рассчитывает мобильным рентгенохирургическим аппаратом типа «С-дуга» Р-600 «Опервиз», серийное производство которого начнется в 2023 году. Аппарат оснащен динамической плоской панелью, двухфокусным рентгеновским излучателем моноблочного типа и предназначен для проведения рентгенографических, рентгеноскопических и ангиографических процедур, требующих непрерывного визуального контроля действий врача.

В отличие от продукции большинства отечественных производителей медицинской техники, позиционирующих свои изделия как российские, линейка рентгенодиагностического оборудования «Алмаз-Антей» создана на основе узлов российской разработки и производства, включая оригинальные штативы, питающие устройства и цифровые приемники. Большая часть из них производится на предприятиях концерна.

Для разработки высокотехнологичной медицинской продукции «Алмаз-Антей» объединил собственный уникальный научный и производственный потенциал с инженерными и исследовательскими компетенциями ведущих производителей медоборудования, а также с российскими вузами. Все разработки ведутся в тесном взаимодействии с представителями профессионального медицинского сообщества, что позволяет предприятиям концерна создавать современное высокотехнологичное медицинское оборудование с учетом актуальных потребностей и задач, которые стоят перед практической и научной медициной.

Так, для создания медоборудования и унифицированных узлов на базе «Алмаз-Антей» создан центр компетенций, куда привлечены высококвалифицированные конструкторы и инженеры. Центр оснащен современными научными лабораториями, участками для опытного производства и одиннадцатью рентгенозащитными боксами для тестирования. Подобным R&D-центром не может похвастаться ни один разработчик в России. При разработке оборудования внимание уделяется не только «начинке», функциональным характеристикам, надежности и соответствию клиническим запросам со стороны медучреждений, но и эргономике и дизайну, который позволяет гибко подходить к выбору помещений для инсталляции оборудования и комфортно работать врачам, создавая атмосферу современной клиники.

Медтехника прицельно создавалась под задачи федеральных программ «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». При этом широкая номенклатура медицинского оборудования, разработанного концерном, позволяет оснащать медицинские организации вне зависимости от уровня оказания медицинской помощи, специализации и подведомственности. На сегодняшний день в российских клиниках установлено более 350 единиц медицинского оборудования производства «Алмаз-Антей».

Еще одно перспективное направление, которое осваивает концерн, – медицинские системы нейрохирургической навигации. Ранее этот сегмент в России был целиком отдан на откуп иностранным производителям. Медицинская навигационная оптическая система «Мультитрек» позволяет хирургу планировать оперативное вмешательство и контролировать свои действия, наблюдая на экране монитора движение хирургических инструментов в оперируемой области, часто вне прямой видимости хирурга. Виртуальная модель операционного поля создается заранее с помощью КТ- или МРТ-исследования. Система «видит» световозвращающие маркеры на хирургическом инструменте и создает его цифровой образ в виртуальном операционном поле с очень высокой точностью. Несмотря на то что разработка уже вышла на рынок, развитие функционала системы и расширение областей ее применения продолжается. Изделия производства «Алмаз-Антей» в том числе закупило Главное военное медицинское управление Минобороны, в настоящее время идет внедрение систем в лечебный процесс военных госпиталей.

В третьем квартале 2022 года концерн вывел на рынок роботизированные экзоскелеты Remotion для реабилитации взрослых пациентов и детей с нарушением подвижности нижних конечностей вследствие различных заболеваний и травм. Уникальная модульная конструкция и наличие адаптивной системы реабилитации с датчиками обратной связи и системой функциональной электростимуляции мышц обеспечивают максимальный восстановительный эффект, так как позволяют врачу подобрать индивидуальную программу реабилитации для каждого пациента в зависимости от степени нарушения его двигательной активности и физических данных. До конца текущего года 15 образцов будут поставлены в российские клиники.

В настоящее время предприятия «Алмаз-Антей» реализуют перспективные проекты по выпуску инсулиновых помп, систем ионизации воздуха и IT-решений в сфере здравоохранения. Начиная с 2023 года, концерн будет поставлять российским производителям унифицированные узлы – штативы и генераторы – для выпуска большой номенклатуры рентгенодиагностического оборудования. Это позволит избежать реальной угрозы прекращения производства высококачественного медицинского оборудования из-за санкционных ограничений и минимизировать риски снижения доступности и качества оказания медицинской помощи населению нашей страны.

Помимо этого, «Алмаз-Антей» организовал систему сервисного обслуживания поставляемого концерном оборудования на всей территории России. Предприятие организовало систему удаленного мониторинга, благодаря которой обеспечивается дистанционное сервисное обслуживание и диагностика неисправностей в работе аппаратов. Это позволяет избежать простоев в работе оборудования и обеспечить его оптимальную загрузку.

Концерн демонстрирует яркий пример выполнения программы импортозамещения в такой жизненно важной сфере, как здравоохранение. Нельзя не признать значимость реализуемых концерном проектов, а также важность и перспективность роли холдинга в активном технологическом развитии отечественной медицины.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» – одно из крупнейших объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудится около 140 тысяч человек. Продукция предприятия поставляется в более 50 стран мира. Компания представляет собой интегрированную структуру «полного цикла», в которой сосредоточены эксклюзивные для России компетенции – от исследований и разработки до серийного производства и сервисного обслуживания. Концерн развивает экспертизу в области продукции гражданского назначения по профилям медицинского оборудования, связи, транспорта, коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, промышленных технологий.