Экс-чиновницу астраханского Минздрава осудили за срыв закупок онкопрепаратов

Следствие и суд установили, что с января по март 2021 года Гудкова, зная о потребности пациентов в двух жизненно важных онкопрепаратах, не обеспечила своевременную разработку технического задания и закупку этих лекарств за счет госнужд.

Кроме того, «желая создать мнимую видимость благополучия в показателях работы по обеспечению отдельной категории граждан жизненно важными лекарственными препаратами и скрыть допущенную халатность», Гудкова запретила медикам региональных медучреждений оформлять рецепты на эти препараты, сказано в сообщении областного управления СК. О каких именно препаратах идет речь, не сообщается.

Дело Анастасии Гудковой поступило в Ленинский районный суд Астрахани в июне 2022 года. Тогда же завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Ивановой, дело также было передано в суд.

По данным следствия, Елена Иванова с сентября по декабрь 2020 года «при отсутствии законных оснований» вносила в контракты изменения наименований товара, который якобы имел улучшенные характеристики на наличие безопасности работы с микроорганизмами 1-2-й групп патогенности. По мере поставки медизделий (изолирующих халатов одноразового использования и защитных костюмов) она составляла финансовые документы, несмотря на отсутствие в них подписей всех членов комиссии по приему продукции.

«Осознавая, что качество поставленных товаров не было проверено ею и подчиненными сотрудниками, обеспечила путем подписания данных документов незаконное перечисление бюджетных средств в размере более 92,9 млн рублей на счета поставщиков, которые изначально имели умысел на хищение указанных средств, а в дальнейшем были осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – пояснили в региональном управлении СК РФ.

В июне Иванову признали виновной в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Она получила наказание в виде 1,3 года исправительных работ.