«Р-Фарм» вложит 5 млн рублей в разработку онкопрепаратов

Ученые Пущинского научного центра займутся разработкой молекул для терапии онкологических заболеваний на основе малых полипептидов, конъюгированных с химическими токсинами. Исследования будут осуществляться на базе лаборатории, созданной при финансовой и организационной поддержке «Р-Фарм».

Клинические исследования молекул будет проводить непосредственно «Р-Фарм».

В конце ноября стало известно, что Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН создал при поддержке «Р-Фарм» лабораторию по разработке конъюгированных углеводных вакцин (так называемых «гликовакцин») против антибиотикорезистентных возбудителей госпитальных инфекций. Размер инвестиций фармкомпания не раскрыла. «Р-Фарм» также примет участие в исследованиях вакцин.

В начале декабря ГК «Р-Фарм» также получила разрешение от Минздрава России на проведение КИ препарата Артлегиа (олокизумаб) по новому показанию – идиопатический легочный фиброз.

Фото: pharmprom.ru

vademec