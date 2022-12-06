Объем e-com на фармрынке превысил показатели за весь 2021 год

Аналитики RNC Pharma сообщили, что общий рублевый объем e-com-канала российского фармацевтического рынка по итогам I—III кварталов 2022 года превысил показатели за весь 2021 год. Он составил 213,4 млрд руб.

Общий рублевый объем продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках онлайн-канала фармрынка России по итогам I—III кварталов 2022 года составлял 213,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Это заметно больше, чем общий объем рынка по итогам всего 2021 года. Рублевый показатель прироста продаж относительно I—III кварталов 2021 года исчислялся суммой 50,7% (в рублях), что несколько меньше динамики, которую данный сегмент рынка демонстрировал в I—III кварталах 2022 года. Тогда показатель прироста был зафиксирован на уровне 51,3% и заметно отличается от тех рекордов, которые ставил e-com на волне ажиотажного спроса. В I квартале 2022 года рост составлял 69,6%, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

В общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам I—III кварталов 2022 года составила 16,3%. Годом ранее этот показатель лишь вплотную приближался к 13,3%. Общая доля компаний в составе первой двадцатки в этом периоде уже достигла 13,8%. Суммарная выручка организаций, вошедших в TOP20, исчислялась суммой 180,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), что в рамках e-com-канала составляет 84,6%.

Причем уровень концентрации отрасли относительно результатов I—II кварталов 2022 года все-таки несколько сокращается, все больше компаний второго эшелона акцентируют внимание на развитии сферы электронной коммерции. Серьезную роль, по мнению аналитиков, тут играют региональные аптечные сети, которые имеют пул лояльных клиентов и могут на этой базе предложить потребителям новый сервис в виде бронирования или доставки отдельного ассортимента.

Максимальные показатели динамики пока демонстрируют сеть «Апрель» (рост в 2,2 раза) и «Еаптека» (в 2 раза). Причины этого успеха несколько различаются. Краснодарская сеть осуществляет программу региональной экспансии, в III квартале организация выросла на 748 точек, фактически компания каждый рабочий день открывала порядка 11 новых объектов. Даже простое включение новых аптек в e-com-направление даст приток потребителей, тем более если сопровождать его продвижением, считают аналитики. «Еаптека», напротив, предпочитала развитие в экстенсивном формате, во всяком случае базовая офлайн-инфраструктура компании практически не претерпела изменений.

Следом за ними идет «Ригла»: с точки зрения динамики она несколько уступала названным компаниям, но в отношении рыночной доли борьба тут уже идет буквально за сотые доли процента. Среди лидеров в отношении динамики будет уместно выделить также e-com-проект объединенной сети «Эркафарм и Мелодия Здоровья». Показатель прироста здесь лишь немного уступал «Еаптеке» (98% относительно I—III кварталов 2021 года). При этом компания тоже наращивала офлайн-инфраструктуру, но не слишком кардинально: с июля по сентябрь 2022 года общее количество аптек компании выросло на 79 объектов.

Аналитики отмечают, что общее развитие офлайн-инфраструктуры далеко не всегда идет рука об руку с состоянием e-com-проектов, тем более что приоритеты задач по развитию в разных структурах различаются. Хорошо заметно это на примере развития крупных структур ассоциативного формата. Ряд из них существенно нарастил количество партнеров. Так, «Аптека.ру» за III квартал присоединила 4 815 аптек и по состоянию на 1 октября 2022 года объединяла 31 334 объекта. Несмотря на это динамика по e-com-направлению при этом относительно I—III кварталов 2021 года составила всего порядка 28%. «АСНА», которая за квартал смогла вырасти только на 18 точек, показала при этом динамику в отношении блока электронной коммерции сразу на 56%. Сопоставимыми темпами роста может похвастаться еще один ассоциативный формат — «Здравсити» (рост на 53%). При этом общее число точек в сети выросло на 1 830 объектов.

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I—III кварталов 2022 года**

№ Компания* Центральный офис Объем валовых e-com-продаж в I—III кв. 2022, млрд. руб. Прирост продаж относительно I—III кв. 2021, %, руб. Доля1 на розничном коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам I—III кв. 2022, %, руб. 1 Аптека.ру Новосибирск 54,1 28 4,1 2 Еаптека Москва 17,6 103 1,3 3 Ригла Москва 17,6 87 1,3 4 АСНА2 Москва 11,0 56 0,8 5 Здравсити Москва 10,1 53 0,8 6 Апрель Краснодар 9,7 130 0,7 7 Неофарм Москва 9,5 54 0,7 8 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Новосибирск 9,1 98 0,7 9 ИРИС Москва 8,8 30 0,7 10 Аптечная сеть 36,62 Москва 5,4 75 0,4 11 Фармленд Уфа 5,0 42 0,4 12 Здоров.ру Москва 4,9 52 0,4 13 Вита (Самара) Самара 4,5 26 0,3 14 Планета Здоровья Пермь 4,5 58 0,3 15 Монастырев.рф Владивосток 3,9 15 0,3 16 Имплозия2 Самара 2,6 -24 0,2 17 Ваша № 1 Москва 1,1 43 0,1 18 Аптека25.рф Владивосток 0,4 -53 0,03 19 Алоэ (Ранее Эдифарм) Санкт-Петербург 0,4 -20 0,03 20 Социальная Аптека Ростов-на-Дону 0,3 70 0,02 1 Доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ. 2 Экспертная оценка. Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* В числе представителей e-com-сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данных объемах не включена выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики.

** В рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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