Объем аптечных продаж лекарств с января по октябрь превысил триллион рублей

Продажи аптек с января по октябрь 2022 года составили 6,2 млрд упак. на 1,4 трлн руб. Из них более 1 трлн руб. пришлось на лекарства. Все категории аптечного товара в этот период демонстрируют рост в рублях и снижение в упаковках относительно десяти месяцев 2021 года. Динамичнее остальных оказался дополнительный ассортимент — прирост в рублях на 16,8%.

В октябре 2022 года продано 459 млн упак. лекарственных средств на сумму 116 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Рынок лекарств по сравнению с октябрем прошлого года сократился на 0,9% в рублях и на 3,3% в упаковках.

Как менялись продажи в течение десяти месяцев

По сравнению с десятью месяцами 2021 года рынок лекарств вырос на 9,8% в рублях и сократился на 0,6% в упаковках. С января по октябрь были два пика покупательской активности. Первый — в марте этого года, второй — в сентябре. Максимальных значений в рублях (143 млрд руб.) рынок достиг в период мартовского ажиотажа, когда россияне закупали лекарства впрок, опасаясь дефицита в будущем. Натуральное потребление лекарств было выше в сентябре — продано 469 млн упак. Это абсолютный рекорд за десять месяцев 2022 года.

Если взглянуть на категории ассортимента аптек, то отмечается рост в стоимостном выражении на протяжении всех десяти месяцев у БАД и прочего товара. Продажи лекарств за это время снижались в рублях в апреле, июне, июле и октябре относительно тех же месяцев 2021 года.

При этом натуральные продажи сокращались у всех категорий. Особенно это заметно на примере прочего ассортимента, который за десять месяцев ни разу не показал положительный рост в упаковках. Продажи лекарственных препаратов снижались с апреля по июль, а также спрос на них упал в октябре (-3,3% в упаковках). На БАД спрос повышался только в январе, феврале и августе этого года.

Средняя цена на лекарства за десять месяцев варьировала в пределах 262 руб. за упаковку, рост относительно января—октября прошлого года более чем на 10%. Биодобавки и товары дополнительного ассортимента также выросли в цене. Для БАД повышение на 16% до 242 руб. за упаковку, для прочего ассртимента — на 40% до 150 руб.

Какие препараты покупали в октябре

В октябре на лидирующие позиции в аптеках вышли противопростудные лекарства. Однако по сравнению с октябрем прошлого года продажи их снизились в рублях на 12%. Год назад противовирусные препараты опережали противопростудные средства, занимая первое место. На втором месте в октябре текущего года препараты из группы ингибиторов АПФ, на третьем — средства от насморка. На четвертой позиции противовоспалительные и противоревматические средства. Основные препараты, входящие в данную группу, — это нимесулид и ибупрофен. Они занимают 47% рынка продаж в рублях среди препаратов группы.

С восьмой позиции на пятое место поднялись психоаналептики. Основную долю продаж в группе занимают препараты этилметилгидроксипиридина сукцинат (лидирующий бренд «Мексидол»), цитиколин (лидирующий бренд «Цераксон») и аминофенилмасляная кислота (лидирующий бренд «Фенибут»). Объем продаж этих трех МНН в октябре составлял 38% в группе.

В октябре 2021 года в первую пятерку лидеров в стоимостном выражении входили антикоагулянты. В октябре этого года их популярность снизилась, и они спустились на седьмую позицию.

Чаще остальных в октябре покупатели приобретали в аптеках анальгетики, препараты от насморка и противопростудные средства. Эти лекарства составляют первую тройку лидеров на рынке в упаковках. В октябре прошлого года эти же препараты входили в ТОР3, но с тех пор немного поменялись местами.

Лидером среди брендов в октябре вновь стал «Ксарелто». В октябре 2021 года марка занимала третье место в рейтинге стоимостных продаж. «Ксарелто» поднялся на первое место не за счет прироста продаж, а за счет сокращения спроса на остальные препараты первой тройки. На втором месте «Эликвис», на третьем — «Арбидол». Эта тройка препаратов в октябре прошлого года занимала на аптечном рынке почти 6% продаж в рублях, в октябре 2022 года — чуть более 2%. Торговая марка «Терафлю» заняла четвертую строчку и также продемонстрировала снижение продаж на 10,5%. С 11-го места на пятое поднялся бренд «Мексидол» (+4,7%).

ТОР5 брендов в стоимостном выражении на аптечном рынке в октябре 2022 года Рейтинг Бренд Аптечные продажи, млн руб. Прирост продаж октябрь 2022/октябрь 2021, % октябрь 2021 октябрь 2022 1 Ксарелто 1641 1090 -33,5 2 Эликвис 2142 1053 -50,8 3 Арбидол 2741 783 -71,4 4 Терафлю 841 753 -10,5 5 Мексидол 674 706 4,7 Источник: AlphaRM

Многие средства, назначаемые при COVID-19, стали не так востребованы в текущем году. Противовирусные средства и антикоагулянты входят в рекомендации по профилактике и лечению коронавируса. Противовирусный препарат «Арбидол» в октябре продемонстрировал максимальное снижение продаж в рублях среди брендов — -71,4%. У другого противовирусного средства «Ингавирин» также зафиксировано сокращение на 44,7%. Такая же участь постигла антикоагулянты «Ксарелто» и «Эликвис» — спрос на них уменьшился на 33,5 и на 50,8% соответственно. В пятерку брендов с максимальным сокращением продаж вошел также препарат от кашля «АЦЦ» (-58,9%).

ТОР5 брендов в стоимостном выражении по сокращению продаж* на аптечном рынке в октябре 2022 года Рейтинг Бренд Аптечные продажи, млн руб. Прирост продаж октябрь 2022/октябрь 2021, % октябрь 2021 октябрь 2022 1 Арбидол 2741 783 -71,4 2 Ацц 723 297 -58,9 3 Эликвис 2142 1053 -50,8 4 Ингавирин 1109 613 -44,7 5 Ксарелто 1641 1090 -33,5 Источник: AlphaRM

Больше остальных по сравнению с октябрем 2021 года прибавил в денежных продажах препарат, применяемый при эссенциальной гипертензии «Эдарби» (основное МНН азилсартана медоксомил+хлорталидон), (+60,7%). Средства от насморка «Тизин» и «Отривин» (основное МНН ксилометазолин) на втором и третьем местах по приросту — +37,6 и +25,0% соответственно. «Акридерм» (основное МНН бетаметазон+гентамицин+клотримазол) для местного применения показал рост на 23% относительно октября 2021 года.

ТОР5 брендов в стоимостном выражении по приросту продаж* на аптечном рынке в октябре 2022 года Рейтинг Бренд Аптечные продажи, млн руб. Прирост продаж октябрь 2022/октябрь 2021, % октябрь 2021 октябрь 2022 1 Эдарби 365 587 60,7 2 Тизин 250 343 37,6 3 Отривин 285 356 25,0 4 Граммидин 490 611 24,7 5 Акридерм 241 297 23,0 Источник: AlphaRM

* Среди ТОР50 брендов на аптечном рынке.

Вероника Догузова

pharmvestnik