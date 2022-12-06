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Президент подписал закон о производственных аптеках

Президент Владимир Путин подписал закон, возрождающий деятельность производственных аптек в России. Документ вступит в силу c 1 сентября 2023 года.

Президент России Владимир Путин принял закон о производственных аптеках. Документ направлен на возрождение в стране их деятельности. Федеральный закон № 502 от 05.12.2022 опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла соответствующий закон 22 ноября. Ко второму чтению было внесено уточнение, что при изготовлении лекарств лицензированные аптечные и ветеринарные организации должны использовать препараты или субстанции из соответствующих государственных реестров и Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.

Кроме того, из закона убрали возможность производства лекарств индивидуальными предпринимателями. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, автор законопроекта Айрат Фаррахов ранее рассказал «ФВ», что эту ситуацию можно будет изменить позже путем внесения поправок.

Законопроект был внесен на рассмотрение в сентябре 2019 года, после чего ожидал назначения ответственного комитета и соответствующих заключений. В первом чтении проект был принят лишь в марте 2021 года.
Фото: ArtPhoto_studio/ru.freepik.com

Артем Косенок
pharmvestnik

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6 декабря, 2022 | Просмотров: 52