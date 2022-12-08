На выпуск субстанций фармкомпаниям предоставят льготные кредиты

В России с 2023 года могут запустить программу поддержки производителей фармсубстанций, которая предусматривает субсидирование ставки по долгосрочным инвестиционным кредитам. Соответствующее постановление правительства ожидается до конца года. Об этом сообщил «Ведомостям» первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.

Реализовывать подобную программу госкорпорация будет совместно с Минпромторгом, а также коммерческими банками. По словам Бравермана, за счет этого можно будет импортозаместить более 145 наименований субстанций. В пресс-службе правительства сообщили изданию, что пока не готовы предоставить комментарии по этому вопросу. Запросы в компании, в том числе выпускающие субстанции, остались без ответов.

Большая часть субстанций для производства лекарств импортируется в Россию из Китая и Индии. По данным аналитической компании RNC Pharma, за девять месяцев 2022 года общий объем поставок составил почти 15 тыс. тонн, из этих двух государств – 60% и 15% соответственно. На европейские страны приходится 23%, но это наиболее дорогостоящие субстанции. Доля субстанций, локализованных на территории России, по оценкам консалтинговой компании Kept, составляет 12%, добавил Браверман.

Размер ставки кредита будет варьироваться в зависимости от анализа рисков по каждому проекту. По словам Бравермана, ее конечный размер близок к 5%. Он ожидает, что верхний предел для заемного финансирования инвестиционных проектов составит около 100 млрд руб., а максимальный срок кредита – 15 лет. Средства можно будет направить на финансирование капитальных вложений, разработку технологий, проведение клинических исследований и регистрацию субстанций.

В конце ноября заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил о запуске в следующем году проекта по импортозамещению субстанций «Субстанции России». Их будут производить десять заводов. По его словам, инвестиции могут составить 50 млрд руб.

Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Артем Косенок

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