Pfizer и BioNTech потребовали прекратить иск Moderna по поводу патентов на вакцины

Pfizer и BioNTech потребовали прекратить иск Moderna, которая обвинила компании в нарушении своих патентов на Spikevax. Они намерены «решительно защищаться» от претензий Moderna.

Pfizer и BioNTech ответили на иск Moderna, который касался нарушения прав на вакцину от COVID-19 Spikevax. Компании обратились в Бостонский федеральный суд США, потребовав отклонить иск и признать, что патенты Moderna не были нарушены, сообщает Reuters.

Moderna подала в суд в августе этого года в США и в Германии на Pfizer и BioNTech. Компания обвиняет их в нарушении патентных прав на Spikevax при производстве Comirnaty. Moderna потребовала возместить финансовый ущерб, который ей нанесли конкурирующие вакцины. Comirnaty принесла Pfizer более 26,4 млрд долл. за первые девять месяцев 2022 года, в то время как Spikevax — 13,5 млрд долл. за тот же период времени.

Представитель Pfizer заявил, что они вместе с BioNTech уверены в своей интеллектуальной собственности и будут «решительно защищаться» от претензий Moderna. Компании утверждают, что Moderna проигнорировала вклад их ученых в разработку технологии мРНК, а также вклад исследователей из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США.

В июле 2022 года немецкая компания CureVac подала в суд на BioNTech. CureVac утверждает, что производитель вакцины Comirnaty против COVID-19 нарушил несколько ключевых патентов CureVac, касающихся технологии информационной РНК.

Николай Соколов

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