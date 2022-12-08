J&J не будет покупать Horizon Therapeutics

Компания J&J сообщила, что решила отказаться от покупки Horizon Therapeutics. Теперь на покупку компании претендуют Sanofi и Amgen.

Подразделение J&J Janssen заявило, что не собирается покупать компанию Horizon Therapeutics. При этом компания оставила за собой право изменить это решение.

На прошлой неделе Horizon сообщила, что ведет «предварительные переговоры» с тремя фармацевтическими фирмами — Amgen, Sanofi и Janssen — относительно продажи компании.

Sanofi сообщила, что если она решит купить Horizon, то будет платить деньгами, а не какими-либо другими активами. Французская компания имеет 26 проектов на разных стадиях клинической разработки в области иммунологии и воспалительных заболеваний. В частности, компания испытывает «Дупиксент» по нескольким новым показаниям, связанным с воспалением.

Amgen также работает над лечением воспалительных заболеваний. Препарат Amjevita, биоаналог блокбастера AbbVie «Хумира», в настоящее время находится на этапе III испытаний. Препарат «Отесла» испытывается в III фазе для лечения бляшечного псориаза у детей, ювенильного псориатического артрита и болезни Бехчета у детей.

Horizon занимается разработкой препаратов от аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний, таких как тяжелая миастения, волчаночный нефрит и идиопатический легочный фиброз.

Компания получает почти половину своего годового объема продаж в размере 3,6 млрд долл. от продажи Tepezza, препарата для лечения тиреоидной болезни глаз, аутоиммунного заболевания. Также портфель компании включает Krystexxa для лечения хронической подагры и Ravicti для лечения врожденных нарушений мочеиспускания.

Николай Соколов

pharmvestnik