Минпромторг внесет изменения в порядок использования грантов на фармацевтические разработки

Министерство промышленности и торговли намерено внести изменения в возможность использования грантов на разработку конструкторской документации и стандартных образцов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

Ранее правительство приняло постановление ‎№ 208 от 18.02.2022 о поддержке проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности, в том числе фармацевтической. Субсидии предоставляются из бюджета Агентства по технологическому развитию. Как говорится в пояснительной записке, за время реализации документа возникла необходимость внести корректировки в отдельные положения постановления для унификации и повышения эффективности.

‎Так, согласно пояснительной записке, исключается процентное распределение лимитов бюджетных обязательств. Сейчас на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации, можно потратить 88% субсидий, а на поддержку проектов, предусматривающих разработку стандартных образцов, — до 12%.

Документ уточняет виды расходов, на которые можно потратить грант. В их числе оплата труда работников, непосредственно участвующих в реализации проекта, отчисления на страховые взносы на обязательное социальное страхование ‎от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренных ФЗ № 125 от 24.07.1998.

Исключается право исполнителя по проектам, предусматривающим разработку конструкторской документации, из средств гранта оплачивать расходы ‎на регистрацию в России результатов интеллектуальной деятельности. При этом исполнитель сможет расходовать их на закупку специализированного программного обеспечения.

Также исключается ограничение на максимальный размер отдельных видов расходов (в процентах) по отношению к размеру гранта. Также предусматривается возможность использования средств на возмещение материальных расходов, понесенных исполнителем до заключения договора о предоставлении гранта.

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Артем Косенок

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