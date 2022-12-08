«Гедеон Рихтер» приобрела у Janssen права на альтернативное средство от нежелательной беременности Минздрав выдал первую регистрацию по ускоренной процедуре в рамках дефицита » К 2026 году глобальные расходы на лекарственную терапию в онкологии превысят $300 млрд В ходе конференции «ФинЗдрав» были озвучены данные отчета института IQVIA (американская транснациональная компания, обслуживающая объединенные отрасли информационных технологий здравоохранения и клинических исследований, крупнейшая компания в области медицинских данных) о глобальных тенденциях онкологии 2022 года и перспективах до 2026 года. Согласно отчету, ключевые результаты следующие: Начало исследований онкологии достигло исторически высокого уровня в 2021 году, что на 56% больше, чем в 2016 году.

Рекордные 30 новых онкологических активных веществ (NAS) были первоначально запущены во всем мире в 2021 году, а с 2012 года – в общей сложности 159.

Количество случаев заболевания на 20-29% ниже уровня, существовавшего до COVID-19, и прервано более 30 млн скрининг-тестов.

Глобальное число пролеченных пациентов увеличилось в среднем на 4% за последние пять лет.

Ожидается, что к 2026 году глобальные расходы на лекарственную терапию в онкологии превысят $300 млрд. gxpnews