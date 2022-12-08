«Гедеон Рихтер» приобрела у Janssen права на альтернативное средство от нежелательной беременности

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» расширяет портфель препаратов для женского здоровья, представляя в России альтернативное средство от нежелательной беременности – трансдермальный пластырь «Евра». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Коммерческие права на производство, продвижение и продажу препарата были приобретены у фармацевтической компании Janssen, дочернего предприятия Johnson & Johnson. В 2022 году Министерство здравоохранения РФ утвердило смену владельца регистрационного удостоверения – с декабря текущего года в России пластырь „Евра” будет представлен под брендом „Гедеон Рихтер”», – говорится в сообщении.

Трансдермальный контрацептив «Евра» представляет собой тонкий пластырь, содержащий гормоны норэлгестромин и этинилэстрадиол, которые выделяются в кожу и затем попадают в кровоток. За счет этого в женском организме подавляется развитие фолликула, созревание яйцеклетки и процесс овуляции. Кроме того, «Евра» повышает вязкость секрета шейки матки, чтобы остановить движение сперматозоидов, и затрудняет прикрепление оплодотворенной яйцеклетки в матке. Действие пластыря после приклеивания на кожу сохраняется в течение одной недели, после чего его необходимо заменить на новый.

«За счет трансдермального нанесения пластырь «Евра», по сравнению с таблетированными формами, позволяет поддерживать в женском организме постоянный уровень прогестина и эстрогена – без пиков и спадов. Постепенное проникновение препарата в кровеносную систему обеспечивает хорошую переносимость. Даже заболевания ЖКТ, сопровождающиеся рвотой и/или диареей, не препятствуют введению препарата и не снижают его контрацептивную эффективность, которая сохраняется до 48 часов в случае, даже если его забыли вовремя заменить», – заявили в компании.

gxpnews