Производителям дешевых лекарств оставят перерегистрированную из-за дефектуры цену

«Мы считаем, что целесообразно предусмотреть бессрочное действие приказа Минздрава России о перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты в отношении лекарств ценового сегмента до 500 рублей», – сказала Клостер.

Фиксация перерегистрированной цены для дешевых лекарств – одно из предложений, направленных ФАС в конце ноября в Минздрав. Среди прочих – заключение Росздравнадзора о выявлении или отсутствии дефектуры по препарату будет действовать три месяца (раньше решение службы было бессрочным). Помимо этого, участники рынка будут получать информацию как о положительных, так и отрицательных заключениях Росздравнадзора.

ФАС с первых дней после объявления специальной военной операции на Украине рассмотрела 1 060 обращений о перерегистрации цены на лекарства по причине выявленной дефектуры или риска ее возникновения. Из них 230 обращений отклонены (21,7%), 830 – согласованы (78,3%), сказала Клостер. По ее словам, число рассмотренных заявлений в пять раз превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

На съезде гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) Виктор Дмитриев приводил данные по росту несостоявшихся в 2022 году аукционов на закупку лекарств: за девять месяцев доля отмененных закупок превысила 20%. Дмитриев связывал эту тенденцию с низкими ценами, по которым поставщики не желают выходить на торги. Среди лидеров по отмененным закупкам, по данным АРФП, – натрия хлорид, декстроза, этанол, вальпроевая кислота, парацетамол.

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